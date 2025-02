Flick también se queja de los horarios de Tebas: «No es lo ideal jugar un lunes y luego un sábado»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para atender a los medios de comunicación en la previa de la jornada 22 de Liga donde el Barcelona recibirá este domingo a partir de las 14:00 al Deportivo Alavés en el Olímpico de Montjuic.

«Cada partido es diferente, pero queremos ganarlo. Sabemos que tendremos que defender, dejar la portería a cero, crear oportunidades para marcar y sumar los tres puntos. En tres de los últimos cinco partidos han marcado antes de los primeros diez minutos, deberemos estar atentos», comenzó señalando Hansi Flick en rueda de prensa.

«Lo que veo en los entrenamientos es que disfrutan compitiendo entre ellos, la mentalidad es muy buena. Lo más importante es que sienten la confianza del entrenador, tienen que sentir que estamos contentos y que les apoyamos», dijo el técnico del Barcelona.

«No es fácil para los jugadores, pero es así el calendario, está fijado para todo el mundo. Lo estamos haciendo bien. Iñigo Martínez vuelve a estar disponible, Dani Olmo necesita algo más de tiempo», confirmó en sala de prensa ante los medios.

Sobre jugar a las 14:00 horas: «La preparación no es muy diferente a lo habitual, pero nos tendremos que adaptar. No miro atrás en las estadísticas, me centro en el partido de mañana. Será muy importante estar preparados y tener ganas de sumar los tres puntos, será difícil. Veremos si van al ataque o se defienden más».

«Para nosotros es importante haber acabado entre los ocho primeros en la Champions. Nuestro calendario tampoco es tan fácil porque jugamos el lunes y luego el sábado, quizá no es ideal. Nos toca el Valencia y luego el Sevilla. Quizá podremos dar dos días de descanso, tendremos más días para preparar los siguientes partidos. Solo quiero hablar de mi equipo, no del resto. En nuestro caso, está bien estos dos partidos sin encuentros entre semana», valoró el entrenador del Barça.

Sobre el mercado de fichajes: «No quiero hablar de esto porque estoy contento con el equipo que tengo. Tenemos que trabajar con los jugadores que tenemos, tratamos de mejorarlos día a día. Todos están centrados, quieren jugar y dar un paso adelante. Es lo más importante para un entrenador, ver lo bien que entrenan, es lo que busco y por ello estoy contento».

«Ahora mismo es así: Szczesny es el número 1», confirmó Hansi Flick cerrando el debate en la portería.

«Lo comenté anteriormente. Si dejas el 5-10% no puedes ganar porque ellos luchan por mantenerse en la Liga. Hay que demostrar desde el primer minuto que estamos al 100%», valoró el técnico germano.

Sobre la distancia en Liga con el Real Madrid: «Esta situación es la que tenemos, hemos perdido muchos puntos. Esperamos ganar varios partidos seguidos, tenemos que encadenar victorias para meter presión al Madrid. Siete puntos, no es fácil, pero seguiremos luchando».