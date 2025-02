Temor por la predicción de las cabañuelas de Jorge Rey para España: «Empezamos febrero…»

Jorge Rey lanza una seria advertencia por las cabañuelas, empezaremos febrero con la mirada puesta en una serie de detalles que pueden ser claves para tener el tiempo por delante. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que nos está esperando y cómo afrontarlo. Este fin de semana, pero sobre todo este mes que estamos a punto de iniciar tendrá algunas novedades meteorológicas que quizás hasta ahora no habíamos tenido en este invierno atípico. Llega un destacado cambio de ciclo para el que quizás no estamos del todo preparados.

El experto en el tiempo, que en su día predijo la llegada de Filomena, tiene muy claro qué es lo que nos está esperando. Llega un cambio que quizás debemos empezar a visualizar desde un punto de vista que quizás no esperaríamos y con la mirada puesta a una serie de cambios que son importantes. Parecerá que no estemos preparados para dar lugar a determinados cambios que quizás no teníamos en cuenta. Es hora de ver qué es lo que nos está esperando en estos días de invierno que no esperaríamos. Las cabañuelas no tienen dudas de lo que nos espera.

Empezaremos febrero con importantes cambios

Los cambios que tenemos por delante en estos días pueden ser en especial complicados, especialmente si tenemos en cuenta lo que tenemos por delante. Este mes es tradicionalmente el de los cambios, pasamos de lo peor del invierno a un pequeño respiro que será justamente lo que vamos a tener en estas fechas.

La situación puede llegar a ser la que nos relata un Jorge Rey que conoce a la perfección lo que está a punto de pasar. Por lo que, son días de visualizar algunos cambios que quizás no esperaríamos o que no pensábamos que podríamos esperar. El cambio que queremos ver, puede acabar siendo el que nos afecte de lleno.

Vamos a tener una ligera tregua al inicio de este mes, pero cuidado porque puede ser una situación temporal la que nos estará esperando en estos días. Será mejor que nos confiemos y empecemos a pensar en un destacado cambio de ciclo que será el que nos acompañe en estos días que tenemos por delante.

Jorge Rey no tiene dudas de lo que nos está esperando: «Luego para mediados de febrero, otra vez más borrascas, más lluvias, sobre todo en el oeste y en el norte».

La predicción de las cabañuelas no deja lugar a dudas

Las cabañuelas nos han dejado una situación que puede ser especialmente complicada si pensamos en lo que veremos estos primeros días. Llega una marcada estabilidad, después de unos días en los que dejaremos atrás los cambios de estos días en los que la lluvia ha sido protagonista, lo más fuerte de lo que queda de invierno, lo vamos a ver en estos próximos días.

Los expertos de la AEMET coinciden con la previsión de Jorge Rey y afirman que: «El acercamiento de un sistema de bajas presiones por el nordeste peninsular favorecerá una situación de inestabilidad, con predominio de cielos nubosos y precipitaciones afectando a la mayor parte de los tercios norte, este y Baleares, donde los chubascos irán acompañados de tormentas ocasionales y podrían llegar a localmente fuertes e ir con granizo pequeño, pudiendo alcanzar Melilla. Se prevén nevadas en montañas del cuadrante nordeste peninsular así como de Mallorca, a una cota en torno a 1000/1200 m que podría bajar a los 600/800 en el entorno prepirenaico. Se esperan acumulados significativos en el Pirineo aragonés y catalán. También podrían producirse nevadas en otras montañas de la mitad norte de la Península a partir de 1300/1600 m. Tiempo estable en el resto de la Península con predominio de cielos poco nubosos o despejados. En Canarias, cielos nubosos en el norte con precipitaciones débiles en las islas de mayor relieve, y poco nuboso en el sur».

Siguiendo con la misma previsión: «Temperaturas máximas en descenso en el extremo nordeste peninsular y en Baleares, predominando los aumentos en la vertiente atlántica y sur del Mediterráneo. Las mínimas aumentarán, incluso de forma localmente notable, en el noroeste peninsular, descendiendo en la mayor parte de la mitad sur y tercio este así como en Baleares. Pocos cambios en el resto de la Península y en Canarias. Las heladas seguirán afectando a montañas de la mitad norte y del sureste peninsular, así como a ambas mesetas. Se prevén más intensas en Pirineos.

Soplarán vientos de componentes norte y oeste en la Península y Baleares, con intervalos fuertes de poniente en Alborán y con posibles rachas muy fuertes en la Ibérica oriental. En Canarias seguirán soplando alisios con intervalos de fuerte y/o rachas muy fuertes en zonas expuestas, tendiendo a amainar».

Las alertas estarán activadas: «Acumulados significativos de nieve en el Pirineo y en la Ibérica oriental. Posibilidad de chubascos localmente fuertes en Baleares. Heladas moderadas en Pirineos. Rachas muy fuertes de alisio en Canarias, posibles en la Ibérica oriental».