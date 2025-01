Jorge Rey lo confirma: llega un cambio radical de tiempo y no estamos preparados

Llega un destacado cambio radical para el que quizás no estamos preparados, nos espera una situación inesperada que Jorge Rey se encarga de explicar. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que está por llegar, de la mano de una serie de situaciones que pueden ser los que nos acompañen en estos días. Quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta que nos está esperando una situación que puede ser fundamental y que quizás hasta ahora no teníamos en mente.

Este invierno nos está dejando unas cifras que son radicalmente distintas a cómo esperaríamos. Sin duda alguna, deberemos estar pendientes de algunos elementos que pueden ser los que marquen una diferencia importante. Dejaremos atrás una serie de cambios que hemos tenido en este invierno, por lo que, sin el anticiclón, tendremos que empezar a ver qué nos está esperando en estos días de una nueva realidad. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a prepararnos de una manera que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta. Atrévete a descubrir qué es lo que nos está esperando en estos días.

Llega un cambio radical de tiempo y no estamos preparados

Nos hemos acostumbrado a un anticiclón que nos ha alejado de lo que sería habitual. Queríamos ver llegar una serie de detalles que hasta la fecha no pensábamos que fueran un elemento esencial, sino todo lo contrario. Tenemos por delante una situación de plena inestabilidad que puede acabar siendo la que nos acompañe de lleno.

Un marcado cambio de tiempo nos está esperando de la mano de una situación realmente inesperado. Las cabañuelas han sido capaces de mantener una tendencia que parece que nadie más ha sido capaz de ver. La inestabilidad de días pasado ha sido sólo una pequeña parte de lo que llega en estas últimas horas del mes de enero.

Parece que el mes más frío del año dará paso a una serie de cambios que quizás hasta la fecha nunca hubieras tenido en cuenta. Por lo que, quizás hasta el momento no hubiéramos tenido en cuenta en estos últimos días. Jorge Rey, que en su día ya avisó de la llegada de Filomena, pone en el calendario unas nevadas y lluvias históricas. Nos espera un cambio que puede acabar siendo lo que marque esta previsión del tiempo.

Jorge Rey lo confirma con esta previsión del tiempo

Lo que llegaba después de Herminia es algo que Jorge Rey ya fue capaz de ver, eso sí, con la mirada puesta a una serie de cambios que hemos podido ver y que en cierta manera nunca pensábamos que nos tocaría. Con la mirada ya puesta en un nuevo cambio de ciclo lo que tenemos por delante es algo que puede ser especialmente complicado.

La AEMET refuerza esta previsión del tiempo de Jorge Rey con novedades destacadas. Tal y como nos indican desde su página web: «Este día los restos del frente frío asociado a la borrasca Ivo que se mueve por territorio francés hacia el Mediterráneo, afectarán a zonas del interior peninsular. A la vez, se espera una entrada de flujo del norte que traerá una masa fría de origen polar. Los cielos se mantendrán muy nubosos con precipitaciones en amplias zonas de la Península, persistentes en el extremo norte y extendiéndose hacia el tercio este durante la tarde, que en interiores quedarán reducidas a las zonas de montaña. La cota de nieve en torno a 1000-1200 m se desplomará hasta unos 700-900 m, salvo en el tercio este peninsular, donde se mantendrá en torno a 1000 m. Se esperan nevadas con acumulados importantes en todos los sistemas montañosos de la Península y sus inmediaciones, especialmente en Pirineos y Cordillera Cantábrica, donde pueden llegar a acumulados superiores a 20 cm, e incluso superiores en zonas más altas. En Canarias, nuboso en el norte de las islas montañosas con precipitaciones débiles»-

Siguiendo con la misma previsión: «Las temperaturas máximas descenderán en el extremo norte y en las sierras del sudeste y en Canarias, mientras que en el resto no se esperan cambios. Las mínimas, que con la entrada de norte se darán al final del día, no presentarán cambios significativos. Las heladas seguirán afectando a montañas de la mitad norte y del sureste peninsular, y localmente a zonas aledañas de ambas mesetas. Serán más intensas en los Pirineos. Los vientos de componente oeste tenderán a componente norte en la Península y Baleares, moderados en general, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el Cantábrico, zonas altas de la mitad norte, extremo sureste, Estrecho y Alborán. Durante el día se intensificará el cierzo en el Ebro y la tramontana en el Ampurdán con intervalos de fuerte y/o rachas muy fuertes en el Ebro y mar balear. En Canarias continuarán los alisios moderados con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y noroeste».

Las alertas estarán activadas: «Intervalos de viento fuerte y rachas muy fuertes en el Cantábrico, zonas altas de la mitad norte, el Estrecho, Alborán, extremo sureste, valle del Ebro y Canarias. Precipitaciones persistentes en la Cordillera Cantábrica y zonas próximas, especialmente en su lado oriental. Nevadas con acumulados importantes en todos los sistemas montañosos de la Península y sus inmediaciones, especialmente en Pirineos y Cordillera Cantábrica».