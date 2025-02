Sánchez se marca un ‘speech’ de 33 minutos en el mitin del PSOE de Valencia sin una medida para la DANA

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE Pedro Sánchez no ha anunciado una sola nueva medida para dar respuesta a la DANA a pesar de haber pronunciado un discurso de 33 minutos en el Congreso del PSPV que se celebra desde este viernes en Valencia. Ni siquiera un anuncio de cuándo se llevará a cabo la limpieza del barranco del Poyo que el Ejecutivo sigue sin limpiar desde la riada según han denunciado los afectados a OKDIARIO. Ni una explicación de por qué las ayudas del Gobierno llegan a cuentagotas mientras que las de Generalitat de Carlos Mazón fluyen cada día más deprisa.

Cambio climático, candidatos municipales, gestión y críticas a Mazón han jalonado más de media hora de alocución en la que Sánchez no ha tocado cuestiones fundamentales para el día a día tras la DANA, como la eliminación del IVA de los vehículos, que le reclaman damnificados y Gobierno valenciano, o la supresión de los intereses a los afectados por la riada. Sánchez se ha limitado a transmitir que: «El Gobierno de España estará con todos los municipios afectados, con sus vecinos y sus vecinas».

Se da la circunstancia de que Sánchez sólo ha visitado una vez Valencia, la pasada semana, desde que tuvo que salir precipitadamente de Paiporta, en la zona cero de la DANA, este 3 de noviembre. Por ello, este sábado se antojaba como la jornada idónea para haber anunciado medidas en torno a la DANA. Pero, Sánchez ha dedicado esa más de media hora a otras cuestiones. Sobre todo, centrándose en clave electoral con el horizonte 2027.

ha criticado la supresión de lo que se conoció como la UVE valenciana, una entidad creada sin presupuesto ni medios por Ximo Puig y que rechazaban los bomberos de las tres provincias, que ya se movilizaron y pidieron la dimisión del hoy alto comisionado de Sánchez para la DANA José María Ángel, cuando sus responsabilidades eran autonómicas.

Sánchez se ha presentado este sábado en Valencia con un PSPV en una situación complicada a nivel orgánico. A día de hoy, por ejemplo, el PSPV carece de representación en la Mesa de las Cortes Valencianas porque Gabriela Bravo ha dimitido para volver a la carrera judicial.

Hay descontento interno y se avecina una época muy complicada, con Diana Morant intentando cerrar su liderazgo y enfrentada a alguna dirección provincial. El PSOE valenciano en bloque respalda de puertas afuera a Diana Morant porque así lo ha decidido Pedro Sánchez. Pero de puertas adentro es otra cosa. En ese jardín, no se ha metido Sánchez que se ha limitado a reiterar varias veces en su alocución que se elija «a los más representativos» para las Alcaldías de cara a los comicios del año 2027.

Sánchez tampoco ha explicado si se va a acelerar el lento ritmo de pago de las ayudas a la DANA del Gobierno de España. No ha mencionado si su Ejecutivo está dispuesto a eliminar el IVA de su plan para que los que se han quedado sin vehículo con la riada pueden contar con uno nuevo. No ha hecho mención a una posible eliminación de los intereses en los préstamos a los afectados por la riada. Es decir, por no alargar, que no ha entrado en ninguna de las cuestiones clave en estos días.

Sí, se ha referido al decreto ómnibus, pero no para aceptar que en el que presentará ahora no habrá decenas de páginas del anterior, sino para criticar al PP por no votar la primera versión rechazada en el Congreso. Es decir, que tampoco ha habido autocrítica.