Los socialistas han arrancado su XV Congreso regional que el PSOE-M celebra este sábado y domingo en Leganés relacionado en un vídeo a Isabel Díaz Ayuso con manifestaciones nazis celebradas en la capital y en otras partes de España. También mezcla imágenes de la presidenta de la Comunidad de Madrid con Elon Musk o latinos votantes de Trump llorando ante la amenaza de expulsión del país por el presidente de Estados Unidos.

El PSOE-M, con el secretario general, Óscar López, a la cabeza, ha abierto su congreso con imágenes de Ayuso junto a otras en las que se puede ver a Javier Milei con la motosierra, o mientras la presidenta le ponía la medalla internacional de Madrid al presidente argentino. Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, o Georgia Meloni, primera ministra de Italia, también aparecen en las imágenes antes de aparecer el lema del PSOE: «Les ganamos en España, les ganaremos en Madrid, la izquierda valiente».

Un lema que nada tiene que ver con la realidad. Ya que en España no ganó el PSOE en las últimas elecciones, sino que lo hizo el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. Curioso también que usen imágenes de primeros ministros europeos o latinoamericanos que han arrasado en las elecciones de sus respectivos países.

El vídeo tiene una duración de unos dos minutos y en él también atacan a Ayuso por su gestión durante el Covid, la muestran como una mujer homófoba junto a Meloni, o critican con inmigrantes esposados en los pies su política migratoria.

Los socialistas muestra también en ese vídeo al reportero camerunés y militante de Vox, Bertrand Ndongo, en el momento en que la periodista del diario podemita Público, Ana Pardo de Vera, pierde los papeles y le insulta llamándole «tonto, negro y fascista» para a continuación tirarle el micrófono al suelo mientras le llama «gorila». Una falta de respeto que, sin embargo, la izquierda trató de vender como un intento de «acoso» por parte del reportero «ultra».

Duras críticas a Isabel Díaz Ayuso

A ritmo de Rosendo y su Maneras de Vivir entraban al auditorio de la Universidad Carlos III de Leganés los ministros José Manuel Albares y Félix Bolaños, el secretario de Organización, Santos Cerdán, el president Salvador Illa y, por supuesto, el protagonista de la jornada, Óscar López. Un Congreso en el que los socialistas no han dudado en ensalzar a Sánchez mientras mostraban su objetivo de recuperar el cinturón rojo: «Madrid no es Ayuso y Ayuso no es Madrid», han remarcado.

Todos ellos han optado por centrar sus discursos en la crítica al «conservadurismo, la intolerancia y el fascismo». En este sentido, Óscar López, aupado por el resto de socialistas y entre aplausos de los mismos, ha dicho que el «mayor exponente de la antipolítica que caracteriza a la ultraderecha, no sería otra que la presidenta regional, la faraona Ayuso».

«Su modus operandi son los insultos, crispación, ruido, odio y xenofobia para desmovilizar y que la mayoría social no se implique y no vayan a votar. Solo así consiguen tapar incompetencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, convertida en último término en un club privado», ha arremetido Óscar López.