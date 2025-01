Ni a mano ni con pelador: el sencillo truco para pelar un kiwi en 3 segundos sin usar un cuchillo

Los kiwis son una de las frutas que recomiendan todos los expertos en nutrición. Aparte de su extraordinario y refrescante sabor, tiene una lista de ventajas y propiedades nutricionales inacabable, muy superior al promedio. Es una fruta típica del invierno en España, y normalmente se consume desde principios de otoño hasta el mes de marzo.

Sin embargo, como sucede con muchas frutas, la piel del kiwi no es comestible. Y ello trae como consecuencia la aparición de múltiples técnicas para pelarlos y trocearlos. Está claro que siempre puedes emplear un cuchillo y hacerlo con el método tradicional, pero la piel del kiwi es muy particular y desperdiciarás mucha fruta si no tienes un mondador bien afilado. Además, tampoco es la manera más rápida.

Como alternativa, vamos a explicar una técnica muy ingeniosa que te permite no solo pelar un kiwi muy rápido, sino hacerlo de modo muy limpio y sin desperdiciar nada. Solo necesitas algo de práctica… y un vaso.

¿Cuál es el truco para pelar un kiwi entero sin usar un cuchillo y sin desperdiciar fruta?

En realidad, no es correcto decir que este es un truco para pelar un kiwi sin usar un cuchillo. Para empezar, necesitamos partir el kiwi a la mitad, así que cuchillo o instrumento cortante necesitaremos siempre.

La novedad viene justo después: en lugar ir cortando tiras de cáscara mientras sujetamos el kiwi con la mano, lo que hacemos es apretarlo contra el vaso usando el borde como filo.

El secreto está en saber poner el kiwi y apretar en el punto exacto donde confluyen la piel y la carne del kiwi. Si lo hacemos correctamente nos quedaremos con la piel en la mano, sin habernos manchado ni un solo dedo, y con la pulpa entera dentro del vaso.

Por supuesto, cuanto más fino sea el borde del vaso o de la copa en cuestión, mucho mejor. Puedes ver el vídeo completo aquí.

¿Por qué todos los nutricionistas recomiendan el consumo de kiwis?

En general, cualquier nutricionista recomendará el consumo de fruta fresca, cuanta más mejor. Pero es cierto que los kiwis son siempre una de las más apreciadas.

Su lista de beneficios nutricionales es enorme, pero sobre todo destacan su excepcional aporte de vitamina C, su alto contenido en antioxidantes, y la variedad tan grande de nutrientes que introduce en nuestro organismo: aparte de las vitamina C, K y E, el kiwi también contiene potasio, fibra, o ácido fólido. Además, el 14% de su composición son carbohidratos.

En conclusión, una fruta súper completa, y además fácil de conservar. A temperatura ambiente, puede aguantar hasta dos semanas en perfectas condiciones.

¿Es cierto que los kiwis son buenos para el estreñimiento?

Sí, el kiwi es una fruta con mucha fibra, y ayuda a tener digestiones más ligeras y a regular el tránsito intestinal. No es la única fruta que ayuda en estos menesteres, ni tampoco es un remedio mágico, pero su efectividad está más que probada.

¿Y tú? ¿Conoces algún truco para pelar los kiwis con rapidez y sin tener que mancharte las manos en el intento?