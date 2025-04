Lección de Francia a Tebas: adelanta al viernes el partido del PSG para que prepare mejor la Champions

Que la Ligue 1 funciona de una forma muy diferente a como lo hace la Liga de Javier Tebas no cabe ningún tipo de duda, pero hay hechos que no hacen más que confirmarlo. El Paris Saint Germain, que va con paso firme hacia el título liguero y tiene en juego la posibilidad de acceder a una nueva final de la Champions League, ha visto como la competición gala adelantaba su partido ante el Niza a este viernes para así otorgarle tres días completos de descanso de cara a la ida de semifinales ante el Arsenal que disputa el martes en el Emirates Stadium de Londres: Francia da una lección a Tebas con el PSG.

Durante los últimos meses han sido notorios los intentos de los clubes grandes, como Real Madrid o Barcelona, de solicitar a la Liga de Javier Tebas adelantar algunos de sus encuentros para así tener más tiempo de descanso de cara a las eliminatoria de Champions League, muchas de ellas, caídas en saco roto, estéril, omitidas por el organismo que controla el rumbo del campeonato doméstico.

De hecho, este mismo mes el Real Madrid solicitó a la patronal la posibilidad de adelantar el partido que disputaba ante el Alavés, del domingo al sábado, previo del choque de vuelta de cuartos de final de Champions League que disputaban ante el Arsenal, en el que los blancos se jugaban todo tras un mal partido de ida. No fue así, un día menos de descanso y los madridistas no pudieron darle la vuelta al marcador pese al intento.

No es algo exclusivo del club blanco, ya que el Barcelona también ha presentado una solicitud similar a la Liga recientemente. La Liga también se ha negado a cambiar el horario del próximo Valladolid-Barça que se disputa el sábado 3 de mayo a las 21:00 horas, partido de la jornada 34 a jugar en el José Zorrilla, justo entre las dos fechas de las semifinales de Champions League de los culés ante el Inter de Milán.

La Liga de Javier Tebas no busca beneficiar en ningún caso a los equipos españoles en sus respectivas competiciones europeas, sólo siguiendo el camino del beneficio propio, el de mantener horarios de los equipos punteros en los horarios de máxima audiencia, como suelen ser los encuentros de Real Madrid y Barcelona, a última hora de la noche sábados y domingos.

«Sabes cuántos partidos hemos jugado estas dos semanas? ¿Sabes qué tendremos esta misma situación en Milán? Llegamos tarde de los viajes, con los jugadores que se van a dormir a las 5.00 de la mañana. No ponemos excusas, pero otros países protegen a los equipos que juegan en Europa. Los que abordan esto deberían saber lo que pasa. No tienen ni idea», rajó hace unos días atrás Hansi Flick, molesto por la toma de decisiones de Javier Tebas y la Liga con los horarios: «Me gustaría ver al tipo responsable de los horarios, es una broma. Es algo que afecta al fútbol español. Me quedo sin palabras. Es una situación increíble. Aquí dicen a jugar y ya volverán a las 5:00 de la mañana a casa. No tienen ni idea. Es increíble. La Premier y otras Ligas protegen a sus equipos, aquí no».