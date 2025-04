Tebas calla ante la rajada de Flick por sus horarios después de atizar a Ancelotti por la misma queja

Javier Tebas, habitual a contestar a través de sus redes sociales a todo aquel que le critique, ha sacado a pasear su hipocresía para callar esta vez tras las palabras de Hansi Flick del pasado viernes contra los horarios de la Liga. El entrenador del Barcelona estalló y cargó duramente contra la patronal. Tebas, por el momento, ha decidido no contestarle. En cambio, cuando Carlo Ancelotti realizó la misma queja, el presidente de la Liga, sorprendentemente, sí salió a contestar al entrenador del Real Madrid.

El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha decidido esta vez callar tras la dura rajada de Hansi Flick contra los horarios de la Liga a pesar de atizar a Carlo Ancelotti por lo mismo. Una doble vara de medir que se repite una y otra vez de manera sistemática. Es evidente que Tebas utiliza su poder mediático para atacar más duramente al Real Madrid que al Barcelona. La careta se le cae una vez más.

Hay que recordar que a pesar de la queja de Hansi Flick por los horarios, será el Barcelona el que tenga 24 horas más de descanso que el Real Madrid antes de la final de la Copa del Rey. Otra decisión de la Liga de Tebas en la que los blancos salen más perjudicados que su eterno rival.

Su último mensaje en redes sociales en el momento en el que este artículo ha sido publicado es del pasado 17 de abril. Las declaraciones de Hansi Flick cargando contra la Liga fueron del pasado 18 de abril a mediodía. 24 horas después no hay ni rastro de un mensaje del presidente de la patronal. En cambio, cuando Ancelotti rajó de esta misma situación y del poco descanso que tenía su equipo para el polémico partido en Villarreal, Tebas sí utilizó sus redes sociales para atizar al entrenador italiano. Curiosa forma de variar su mensaje por parte del presidente de la competición española.

Y es que da la sensación que Javier Tebas solamente salta a atizar a sus «críticos» cuando estos llevan la camiseta del Real Madrid. Ya sea en este caso su entrenador o su presidente. Las palabras de Hansi Flick, que fueron mucho más duras que las de Carlo Ancelotti, parece que no han hecho daño en la Liga. Y eso que el presidente es asiduo a hablar a través de sus redes sociales.

La rajada de Flick contra Tebas

«¿Sabes cuántos partidos hemos jugado estas dos semanas? ¿Sabes qué tendremos esta misma situación en Milán? Llegamos tarde de los viajes, con los jugadores que se van a dormir a las 5.00 de la mañana. No ponemos excusas, pero otros países protegen a los equipos que juegan en Europa. Los que abordan esto deberían saber lo que pasa. No tienen ni idea. Quizá no estemos en el mejor momento, pero me siento muy orgulloso del equipo. En Dortmund no vimos la mejor versión, aunque estamos en el objetivo de las semifinales. Si en pretemporada nos dicen que el 18 de abril estaríamos así en las tres competiciones, lo firmaría. Estamos donde queremos estar. Todo el mundo está contento. Nos lo merecemos. Hay que proteger a los futbolistas, dan lo mejor de sí mismo. Puede pasar lo de Dortmund, pero al final solo hemos perdido un partido. Hay que ser positivos. Hay que analizarlo todo. El equipo sabe lo que debe hacer mañana», señaló el entrenador del Barcelona cargando duramente contra la Liga de Javier Tebas.

Más contra Tebas con un Flick más enfadado que nunca: «¿Doy la sensación de no estar contento? No quiero generar excusas ni quejarme. No jugamos a las 14:00 tarde contra el Valladolid el domingo, ahora jugaremos el sábado a las 21:00 horas. Eso está bien. ¿Por qué no se puede hacer siempre? Me gustaría ver al tipo responsable de los horarios, es una broma. Es algo que afecta al fútbol español. Me quedo sin palabras. Es una situación increíble. Aquí dicen a jugar y ya volverán a las 5:00 de la mañana a casa. No tienen ni idea. Es increíble. La Premier y otras Ligas protegen a sus equipos, aquí no».