Huelga de basuras en Madrid: éstos son los barrios afectados y hasta cuándo va a durar

La amenaza de una huelga indefinida de basuras en Madrid ya es una realidad. A partir de las 23:00 del domingo 21 de abril, los trabajadores del servicio de recogida de residuos han comenzado un parón que ya se está haciendo de notar en las calles de la capital. Las consecuencias ya están afectando a millones de vecinos. A pesar de que el Ayuntamiento estableció un plan de servicios mínimos para evitar que la situación derive en un problema de salud pública, se están generando complicaciones en la recogida en determinados distritos y días concretos. El Ayuntamiento de Madrid ya está sancionando con 1,6 millones a las empresas de recogida de basuras por incumplir los servicios mínimos en la huelga.

Esta huelga no es contra el Ayuntamiento, sino contra las empresas encargadas de la recogida, que actualmente son FCC, Valoriza, Acciona, OHL, Prezero y Urbaser. Los sindicatos reclaman la creación de un convenio colectivo único que iguale las condiciones laborales entre los trabajadores, independientemente de la empresa que les tenga contratados. Por ahora, las empresas no han aceptado esta propuesta, lo que ha desembocado en el conflicto actual. El Consistorio, aunque no forma parte directa de la negociación, ha pedido a ambas partes que mantengan el diálogo. Mientras tanto, los vecinos tendrán que organizarse para adaptarse a un nuevo calendario de recogida de residuos, con recogidas en días alternos y servicios mínimos del 50 %. La ciudad, como en otras huelgas similares, necesita de la colaboración ciudadana para evitar que las calles se llenen de bolsas y malos olores. Y es que, aunque los hospitales, colegios y mercados seguirán con su servicio habitual, el resto de la capital vivirá una situación que no se experimentaba desde hace años.

Cuánto dura la huelga de basuras en Madrid

La huelga arrancó oficialmente la noche del domingo 21 de abril, a las 23:00 horas. A partir de ese momento, los camiones de recogida que trabajan para las empresas concesionarias han dejado de circular con normalidad. Los sindicatos convocaron un paro indefinido, es decir, que no tiene fecha de finalización y dependerá directamente del resultado de las negociaciones entre trabajadores y empresas.

El Ayuntamiento de Madrid ha sido claro al respecto: esta huelga es un conflicto entre las compañías adjudicatarias del servicio y los empleados, por lo que su intervención se limita al establecimiento de unos servicios mínimos y al seguimiento de su cumplimiento. De hecho, el delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante, ha asegurado que lo que toca ahora es insistir en la negociación para que los vecinos no sufran más molestias de las necesarias.

Estos son los barrios y días afectados por la recogida alterna

Para garantizar una recogida mínima sin dejar la ciudad desbordada de basura, el Ayuntamiento ha decretado unos servicios mínimos del 50 %, lo que significa que los residuos domiciliarios (los del cubo naranja, marrón y amarillo) serán retirados cada 48 horas. Para ello, se ha dividido la ciudad por distritos, estableciendo turnos alternos de recogida.

Los días sábado 26 y lunes 28 de abril se recogerá la basura en los siguientes distritos: Centro, Arganzuela, Salamanca, Chamartín, Fuencarral-El Pardo, Chamberí, Moncloa-Aravaca, Carabanchel, Usera, Ciudad Lineal, Vicálvaro y San Blas-Canillejas.

Por su parte, la recogida se realizará los días viernes 25 y domingo 27 de abril en estos otros distritos: Retiro, Tetuán, Latina, Puente de Vallecas, Moratalaz, Hortaleza, Villaverde, Villa de Vallecas y Barajas.

El Ayuntamiento ha pedido a los vecinos de todas las zonas que no saquen sus bolsas de basura en los días en los que no hay recogida prevista. Se pide, además, evitar dejar residuos en la calle durante la mañana o la tarde, ya que la acumulación podría generar olores, molestias y problemas de higiene.

Hospitales, colegios y mercados: recogida al 100 %

No todos los sectores se verán afectados por la huelga. Como medida de prevención, el Ayuntamiento ha fijado servicios mínimos del 100 % para los lugares donde los residuos son especialmente delicados. Esto incluye a los hospitales, centros sanitarios, clínicas veterinarias, residencias de mayores, colegios, guarderías y mercados de alimentación. La recogida se hará en estos puntos con total normalidad.

También se mantendrá el servicio en lo relativo a residuos clínicos, restos animales o residuos que por su naturaleza puedan suponer un riesgo para la salud pública. Esto ha sido una de las condiciones más importantes para evitar una crisis sanitaria paralela al conflicto laboral.

¿Qué pasa con el cartón, el vidrio y los puntos limpios?

La huelga no afecta a todos los residuos por igual. El servicio de recogida de papel, cartón y vidrio seguirá funcionando como de costumbre. Esto incluye tanto los contenedores situados en la vía pública como la recogida comercial y los puntos limpios fijos y móviles. Es decir, si un vecino tiene que deshacerse de una botella o una caja, podrá seguir utilizando los contenedores habituales sin miedo a que no se recojan.

Esto también puede aliviar en parte la presión sobre los contenedores de residuos generales, ya que permitirá seguir separando y reciclando una parte importante de los residuos del día a día.