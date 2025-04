Horarios de los Playoffs de Euroliga y dónde ver el partido del Real Madrid de Baloncesto y del Barcelona en directo por TV y online en vivo

El Real Madrid y el Barcelona afrontan sus segundos partidos de los playoffs de la Euroliga tras haber perdido los primeros. Los de Chus Mateo tendrán que volver a enfrentarse al Olympiacos en El Pireo con la necesidad de ganar para igualar la manga, al igual que el cuadro azulgrana, que se vuelve a ver las caras con el Mónaco. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo por televisión los encuentros de los de Concha Espina y de los culés.

Cuándo juega el Real Madrid los playoffs de la Euroliga

El Real Madrid arrancó su participación en los playoffs de la Euroliga perdiendo en El Pireo frente al Olympiacos por 84-72. Los de Chus Mateo tienen que afrontar este segundo choque en Grecia olvidándose ya de la derrota para poder dar la sorpresa y sentir que este cruce se le pone de cara, ya que la próxima semana se la jugarían en la capital de España. Hay que recordar que los de Chamartín fueron muy irregulares en la fase regular de la máxima competición continental y accedieron a este choque tras haber ganado al Bayern de Múnich en el play in.

Primer partido: Olympiacos 84–72 Real Madrid. Miércoles 23 de abril a las 20:30 horas.

Segundo partido: Olympiacos – Real Madrid. Viernes 25 de abril a las 20:30 horas.

Tercer partido: Real Madrid – Olympiacos. Martes 29 de abril a las 21:00 horas.

Cuarto partido: Real Madrid – Olympiacos. Jueves 1 de mayo a las 21:00 horas.

Quinto partido: Olympiacos – Real Madrid. Martes 6 de mayo. Sin horario.

Fechas y horarios de los partidos del Barcelona en la Euroliga

Al igual que el Real Madrid, el Barcelona también comenzó los playoffs de la Euroliga con un tropiezo bastante importante. Los azulgranas cayeron por 97-80 ante el Mónaco y empiezan a verse con el agua al cuello, pero todavía tienen tiempo para reconducir su situación y por ello necesitan ganar este segundo choque para recibir posteriormente a los monegascos en el Palau Blaugrana.

Primer partido: Mónaco 97–80 Barcelona. Miércoles 23 de abril a las 19:00 horas.

Segundo partido: Mónaco – Barcelona. Viernes 25 de abril a las 19:00 horas.

Tercer partido: Barcelona – Mónaco. Miércoles 30 de abril a las 19:00 horas.

Cuarto partido: Barcelona – Mónaco. Viernes 2 de mayo a las 20:45 horas.

Quinto partido: Mónaco – Barcelona. Martes 6 de mayo. Sin horario.

El calendario de la Euroliga

Los playoffs de la Euroliga se jugarán al mejor de cinco partido y ya se ha celebrado el primer encuentro de cada manga. Curiosamente, los cuatro equipos que salieron vencedores son los que jugaron en casa, que tienen el factor campo a su favor. Es por ello que Fenerbahce, Panathinaikos, Mónaco y Olympiacos no se dejaron sorprender y ahora tienen una ligera ventaja frente a sus rivales. Hay que recordar que si alguno de ellos es capaz de ganar sus dos próximos duelos no se jugarían el cuarto y quinto choque y pasarían a la Final Four que se celebrará en Abu Dabi.

Primer partido

Fenerbahce 83–78 Paris. Martes 22 de abril.

Panathinaikos 87–83 Anadolu Efes. Martes 22 de abril.

Mónaco 97–80 Barcelona. Miércoles 23 de abril.

Olympiacos 84–72 Real Madrid. Miércoles 23 de abril.

Segundo partido

Fenerbahce – París. Jueves 24 de abril.

Panathinaikos – Anadolu Efes. Jueves 24 de abril.

Mónaco – Barcelona. Viernes 25 de abril.

Olympiacos – Real Madrid. Viernes 25 de abril.

Tercer partido

París – Fenerbahce. Martes 29 de abril.

Real Madrid – Olympiacos. Martes 29 de abril.

Barcelona – Mónaco. Miércoles 30 de abril.

Anadolu Efes – Panathinaikos. Miércoles 30 de abril.

Cuarto partido

Real Madrid – Olympiacos. Jueves 1 de mayo.

París – Fenerbahce. Jueves 1 de mayo.

Anadolu Efes – Panathinaikos. Viernes 2 de mayo.

Barcelona – Mónaco. Viernes 2 de mayo.

Quinto partido

Panathinaikos – Anadolu Efes. Martes 6 de mayo.

Mónaco – Barcelona. Martes 6 de mayo.

Olympiacos – Real Madrid. Martes 6 de mayo.

Fenerbahce – París. Martes 6 de mayo.

Dónde ver en directo por TV los partidos de la Euroliga

Movistar+ fue el medio de comunicación que compró los derechos para emitir en nuestro país en exclusiva los diferentes encuentros de la máxima competición continental de baloncesto. El segundo partido de los playoffs de la Euroliga Olympiacos – Real Madrid y Mónaco – Barcelona se podrán ver en directo por televisión a través de los canales Vamos, Movistar+ Plus y Movistar Deportes. Los dos primeros canales están incluidos en el paquete básico de la plataforma de pago, pero el tercero se activa bajo suscripción.

Además, todos los seguidores del conjunto madridista, del cuadro azulgrana y amantes de este deporte podrán ver en directo en streaming y en vivo online los choques del Real Madrid y Barcelona contra Olympiacos y Mónaco respectivamente del segundo partido de los playoffs de la Euroliga a través de la aplicación de Movistar+. Esta app puede ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también se podrá acceder a su página web con un ordenador.

