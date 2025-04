Muere el exsenador y exvicepresidente del Govern Pere Sampol

Pere Sampol, el referente del soberanismo político de Baleares ha fallecido este viernes a los 73 años de edad. No ha podido vencer la larga enfermedad que padecía desde hace algún tiempo.

Dirigió el PSM, embrión del actual Més per Mallorca y fue el vicepresidente económico del primer Pacto de Progreso multicolor de izquierdas presidido por el socialista Francesc Antch, fallecido también hace unos meses a causa de un cáncer.

Nacido en la localidad mallorquina de Montuïri, su formación era de ingeniero técnico en electrónica industrial pero basó su vida en la causa política.

Fue diputado del Parlament balear de 1991 hasta 2006. Pere Sampol ocupó el cargo de vicepresidente económico del primer Pacto de Progeso, el multipartito balear presidido por el socialista Francesc Antich.

En ese tiempo, fue un impulsor decidido de la idea de que Baleares tuviera una televisión autonómica. Dedicó muchas reuniones y mucho tiempo a este propósito, que llegó algunos años más tarde.

En 2007 dio el salto a la política estatal tras ser designado senador autonómico. Escaño que ocupó hasta el año 2011. En su primer año fue reconocido por los periodistas parlamentarios como ‘Senador revelación del año’.

Una vez retirado de la política dedicó parte de su tiempo a la literatura. Escribió varios libros como ‘Espanya no té remei’ o ‘En defensa d’aquest pais’. Pere Samol no mantenía en la actualidad ninguna vinculación con la actual dirección de los independentistas de Més per Mallorca, pero es considerado para sus bases un auténtico referente del soberanismo mallorquín.