Ni dos ni cuatro días: éste es el tiempo máximo que puedes dejar solo a tu gato en casa, según los expertos

La convivencia con un animal implica mucho más que alimentarle o llevarle al veterinario. Ser tutor de un gato, aunque a menudo se piense que es más sencillo que cuidar de un perro, requiere compromiso y atención constante. No basta con cubrir sus necesidades básicas: también hay que cuidar su bienestar emocional. En este contexto, muchos tutores se enfrentan a la duda de cuánto tiempo pueden dejar a su gato solo en casa, ya sea por viajes imprevistos, compromisos laborales o salidas de fin de semana.

La respuesta no es tan sencilla como parece, ya que depende de múltiples factores: el carácter del animal, su estado de salud, la edad, si tiene compañía felina o no, entre otros. Los gatos son animales con rutinas muy marcadas, sensibles a los cambios y profundamente apegados a su entorno, aunque su fama de independientes nos haga creer lo contrario.

¿Cuánto tiempo puede estar el gato solo en casa?

Con la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal en España, se establecieron ciertos parámetros para proteger a los animales domésticos. Esta legislación permite que un gato pueda permanecer solo en casa hasta un máximo de tres días consecutivos, siempre que se aseguren sus condiciones de alimentación, hidratación y seguridad. En el caso de los perros, este límite se reduce a 24 horas debido a su mayor necesidad de compañía directa y atención humana.

Pero la legalidad no siempre coincide con lo recomendable. Que esté permitido por ley no significa que sea lo ideal para todos los gatos. Lo mejor, según los expertos, es que el animal no este más de 24 o 48 horas solo. Pasado ese tiempo, lo más aconsejable es contar con la ayuda de alguien de confianza que pase a verlo o incluso contratar un servicio profesional de cuidado a domicilio.

Temperamento y circunstancias

No todos los gatos enfrentan la soledad de la misma manera. Algunos animales tienen un temperamento más independiente y pueden sobrellevar sin demasiados sobresaltos uno o dos días solos. Otros, en cambio, son extremadamente apegados y pueden experimentar ansiedad por separación si pasan demasiadas horas sin compañía.

Además del carácter, hay factores como la edad que influyen en cómo lleva un gato la soledad. Los cachorro y los gatos mayores son más vulnerables. Los primeros porque requieren más supervisión y atención; los segundos porque pueden necesitar medicación o cuidados especiales. También hay gatos que padecen enfermedades crónicas o discapacidades que los hacen más dependientes.

Preparar el hogar

Si no queda más remedio que dejar al gato solo en casa, es fundamental preparar adecuadamente el entorno. Lo primero es asegurarse de que tiene acceso constante a agua limpia y comida. En este sentido, los comederos y bebederos automáticos son grandes aliados.

Algunos modelos dosifican pequeñas cantidades de alimento seco en horarios programados, lo cual ayuda a evitar atracones y garantiza que no se quede sin comida antes de tiempo. Para el agua, lo ideal es una fuente automática que la mantenga en movimiento, evitando así que se ensucie o se vuelva rancia.

También es esencial revisar que la casa sea segura. Hay que cerrar ventanas que no cuenten con redes protectoras, eliminar objetos frágiles que pueda volcar, y asegurarse de que no tenga acceso a productos tóxicos o lugares peligrosos donde pueda quedarse atrapado. El arenero debe estar limpio y, si va a pasar más de un día solo, es recomendable dejar dos o tres areneros para que tenga más opciones.

El aburrimiento es uno de los grandes enemigos de los gatos. Por eso, si el animal va a quedarse solo durante varios es importante enriquecer su entorno con elementos que lo mantengan entretenido.

Una buena opción es dejar juguetes repartidos por la casa. Los que contienen catnip suelen tener un efecto relajante, mientras que los interactivos (como pelotas que se mueven solas o túneles de tela) despiertan su instinto de caza. También es útil colocar rascadores y estanterías o plataformas a diferentes alturas, ya que a los gatos les encanta observar desde sitios elevados.

Aunque el gato pueda estar físicamente solo en casa, eso no significa que deba estar completamente desatendido. Si se prevé una ausencia de más de un día, lo ideal es contar con la colaboración de un vecino, familiar o amigo que pueda ir a casa al menos una vez al día, o incluso dos, para comprobar que todo está bien. Asimismo, puede limpiar el arenero, rellenar comederos y bebederos, y pasar un rato acariciando y jugando con el gato.

Dejar a un gato solo en casa no es una decisión que deba tomarse a la ligera. Aunque legalmente se permita hasta tres días de ausencia, lo recomendable es no superar las 48 horas, y sólo si el animal está sano, es independiente y la casa está debidamente preparada. En todos los casos, se debe actuar con previsión, sentido común y empatía, priorizando el bienestar del animal.