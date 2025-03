Los independentistas de Més recriminan a Sánchez que felicite a Baleares en español y no en catalán

El coordinador general de Més per Mallorca y portavoz parlamentario de este partido, Lluís Apesteguia, ha recriminado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que haya utilizado el español para felicitar este sábado el Día de Baleares, en vez del catalán, que sí usó el presidente para felicitar a los catalanes por la Diada de Cataluña.

En un mensaje publicado en la red social ‘X’, Apesteguia ha lamentado que «el presidente del Gobierno español emplea el catalán para felicitar la Diada de Cataluña y el castellano para felicitar el Día de Baleares, exceptuando un molts d’anys que», según el dirigente separatista «ningún isleño diría un uno de marzo».

El president del Govern espanyol @sanchezcastejon empra el català per felicitar la «Diada de Catalunya» i el castellà per a felicitar el «Día de las Illes Balears» (si exceptuam un «molts d’anys» que cap illenc diria un 1r de març). No és que no en sàpiguen: ens menystenen. pic.twitter.com/jo0lWwX6uh

— Lluís Apesteguia (@LluisApesteguia) March 1, 2025