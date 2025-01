Francesc Antich, ex presidente socialista del Govern balear durante dos legislaturas (1999-2003 y 2007-2011), ha fallecido este jueves a los 66 años de edad tras una larga enfermedad, según han confirmado fuentes del partido. Antich, nacido en Caracas (Venezuela) en 1958 aunque criado en Mallorca, fue alcalde de Algaida por el PSIB, partido en el que militaba y que le alzó como secretario general.

Asimismo, fue senador entre 2011 y 2019 y, antes de ocupar el cargo de presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) en 2020, ejerció el cargo de abogado del Patronato Municipal de la Vivienda y de la Rehabilitación Integral de Barrios del Ayuntamiento de Palma.

El nostre estimat president Francesc Antich ens ha deixat un llegat inesborrable com a referent dels socialistes de les Illes Balears i més enllà. Home proper, lleial i pioner, va transformar la política balear amb una visió inclusiva i progressista. Sempre compromès amb el… pic.twitter.com/bjLWiQrfjO

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado sus condolencias por el fallecimiento este jueves del ex presidente socialista de las Islas Baleares Francesc Antich, del que ha dicho que fue un «gran compañero y referente».

«Nos deja Xisco Antich, gran compañero y referente socialista. Su trabajo abrió caminos de progreso y diálogo en Baleares y toda España. Nos enseñó a gobernar sin miedo al futuro. Su partida deja un gran vacío. Un fuerte abrazo a su familia y seres queridos», ha escrito Sánchez en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press.

Asimismo, la presidenta del Congreso y también ex presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha señalado que se ha ido «uno de los grandes» y que es un «referente» de su vida. «Para mí mi maestro, mi amigo y mi faro», ha añadido.

«Mi homenaje será ser siempre leal a lo que me enseñó y seguir luchando por los ideales socialistas que siempre hemos compartido. Te quiero infinitamente, Xisco», ha escrito en su mensaje Armengol.

Hi ha moments en què les paraules no poden expressar els sentiments ni el dolor. Aquest n’és un. Se’n ha anat un dels grans. Per a mi el meu mestre, el meu amic i el meu far. En Xisco Antich és un referent de vida, tot ell és una lliçó de vida i d’estimació al nostre país. El…