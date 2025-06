‘Tu cara me suena’: ¿quién fue el ganador de la Gala 10 de ayer, viernes 13 de junio?

La decimosegunda edición de Tu cara me suena se está convirtiendo, indudablemente, en una de las que más éxito está cosechando. Y siendo honestos, no es para menos. Esto no es producto de la casualidad, puesto que, más allá del excepcional equipo que hay detrás, lo cierto es que todos y cada uno de los concursantes están ofreciendo la mejor versión de sí mismos. Tanto es así que nos están regalando actuaciones verdaderamente inolvidables y que quedarán grabadas, para siempre, en la memoria de los más fieles seguidores de este concurso. El pasado viernes 13 de junio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de la Gala 10 de Tu cara me suena 12. De esta manera, una vez más, fueron testigos de cómo el nivel ha aumentado de forma considerable. Desde el primero hasta el último concursante, consiguieron sus dos grandes objetivos, que son disfrutar y hacer disfrutar a la audiencia.

Tras una noche repleta de actuaciones, entre las que participó J Kbello como invitado, tanto el jurado como el público presente en plató comenzó a valorar a los concursantes de Tu cara me suena 12. De esta forma, siguiendo el orden de actuación, Florentino Fernández, Lolita, Chenoa y Ángel Llácer fueron puntuando a los participantes, explicándoles por qué les habían dado esa puntuación. De esta manera, los peor valorados por el jurado de la decimosegunda edición de Tu cara me suena fueron Yenesi con 16 puntos, Manu Baqueiro y Gisela con 25 puntos y Goyo Jiménez con 27 puntos. Los mejor valorados, en esta Gala 10, fueron Bertín Osborne (37 puntos), Mikel Herzoj Jr (44 puntos) y, como no podía ser de otra manera, Melani García (47 puntos). Acto seguido, llegó el turno de conocer el veredicto del público. De esta manera, la audiencia descubrió que el 12 fueron para Melani, convirtiéndose en la ganadora de la gala.

Tras cantarle el cumpleaños feliz –ya que cumplió 18 el pasado martes 10 de junio-, la presentadora de Eurovisión Junior 2024 decidió hablar: «¡No me lo esperaba para nada! Qué va, qué va. Estoy flipando». Manel Fuentes respondió: «¿Cómo que estás flipando? Tanta gente no puede estar equivocada, tanto tiempo». Acto seguido, le preguntó a quién quería entregar los 3.000 euros del premio.

«Pues mira, yo quería hacer una cosita y es darle mi regalo de cumpleaños a una compañera que apoya al colectivo y quiero que al menos una gala pueda llevarse este dinero, así que, para Yenesi», explicó Melani García. La concursante de Tu cara me suena 12 se quedó sin palabras, puesto que no se lo esperaba: «Oh, cariño. ¡Te quiero!», Yenesi, mientras abrazaba a la joven fuertemente.

«Estos 3.000 euros van para una asociación que se llama Fundación Eddy. Su labor es dar hogar a jóvenes LGTBIQ+ que su familia les rechaza, no tienen esa suerte, y le dan acogida. Lo importante también es encontrar la familia en la calle, fuera… Ay, ¡es que no me lo he preparado, jolín!», exclamó Yenesi. “Los 3.000 euros van para ellos”, comunicó el presentador.

Así queda la clasificación general de ‘Tu cara me suena’ tras la Gala 10

Tras esta nueva entrega de la decimosegunda edición del concurso, que se emite en Antena 3, ha habido grandes cambios en los primeros puestos. Con esta nueva victoria, Melani García continúa liderando la tabla con 210 puntos, mientras que Mikel Herzoj Jr ha recuperado la segunda posición (193 puntos), mientras que Gisela, por el momento, se conforma con un tercer puesto (186 puntos). El Top 5 lo completan Ana Guerra, con 174 puntos, y Bertín Osborne, con un total de 159 puntos.