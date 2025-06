Bertín Osborne desvela la historia tras la canción que le dedicaron los Mojinos Escozíos

Este viernes 13 de junio, los espectadores de Antena 3 han podido disfrutar de la Gala 10 de Tu cara me suena. Tras poder disfrutar de un gran número de actuaciones verdaderamente impresionantes, como ha sido la de Melani al meterse en la piel de Shakira, hemos podido ver cómo fueron los ensayos de Bertín Osborne en el programa presentado por Manel Fuentes. Debemos recordar que el pulsador le propuso como reto meterse en la piel de los Mojinos Escozíos. Por lo tanto, el presentador de El Show de Bertín tenía que salir por completo de su zona de confort. «Bertín Osborne, nos tienes enamorados», comenzó diciendo Manel tras ver cómo han ido los ensayos para esta actuación. «Ah, ¿sí?», alcanzó a decir el artista. «Hombre, lo de hoy… hacer de Mojinos Escozíos, tú…», continuó diciendo el presentador de Tu cara me suena, viéndose interrumpido por el concursante: «Bueno, ¡yo me he divertido muchísimo!».

«Bueno, ¡aparte que conoces tú al Sevilla!», exclamó Fuentes. «Hombre, es compañero mío y amigo mío de hace ya muchos años», aseguró Osborne. Recordemos que, de hecho, los dos trabajaban juntos en El Show de Bertín, programa que el concursante de Tu cara me suena 12 ha tenido que dejar en manos de El Cordobés para poder centrarse en este proyecto que se emite en Antena 3. «En el primer disco de los Mojinos metieron unas versiones de heavy, de AC/DC, así que tenéis ese punto heavy que os une», comentó Manel Fuentes, a lo que el concursante respondió: «¡Claro! Sí, sí», y añadió, sorprendiendo con una confesión: «Me hicieron una canción a mí, antes de conocerme». El presentador de Tu cara me suena se quedó verdaderamente descolocado: «¿Qué me dices?». Fue entonces cuando el artista comenzó a cantarla: «Bertín, ¿por qué no me llevas a tu casa? (…) ¿Qué pasa? ¿Por qué no me llevas a tu casa?».

Mikel Herzog Jr, que se encontraba junto a Bertín, pensó que era broma: «¿Esto está grabado?», refiriéndose a la canción. Su compañero no tardó en responder: «Sí, sí, está en un disco de ellos. ¡Te lo juro!». Y añadió, tirando de ironía respecto a su actuación en la Gala 10, ya que tenía que interpretar el tema Chow Chow: «La letra de hoy escúchala atentamente. Es una canción muy clásica, tiene un doble sentido que hay que encontrarlo. Muy subliminal».

¿A qué canción de los Mojinos Escozíos se refiere Bertín Osborne?

Se trata de un tema que lleva por título Bertín (Gran tío), incluido en el álbum Semos los más grandes, que vio la luz en 2019. Se trata de uno de los trabajos discográficos con el que los Mojinos Escozíos cosecharon más éxito. Esto no es producto de la casualidad, puesto que los mensajes que escondían sus canciones no dejaban indiferente a nadie.

Un claro ejemplo es el tema que dedicaron a Bertín, en el que incluyeron frases como las siguientes: «Bertín, qué pasa, a ve cuando nos lleva a tu casa

Primero hasemo la entrevista y luego una canne a la brasa», «Bertín, pichita, llévano a tu casita, nojotro nos llevamo las servesita, y las guitarrita» o, incluso, «Bertín, campeón, tú no sabes la ilusión que nos hase que nos lleve a la televisión, venga ya guapetón, no te haga er remolón, y a ve si nos invitas a tu casoplón».

Pero, ¿a qué se refería el grupo exactamente? Por aquel entonces, Bertín Osborne estaba inmerso en un exitoso proyecto, llamado Mi casa es la tuya. En él, el presentador y artista invitaba a numerosos rostros conocidos a su casa para hacerles una entrevista personal, con el objetivo de que su audiencia pudiese conocerles mucho más. De ahí la insistente petición de los Mojinos Escozíos en esa canción. ¡Muy curioso!