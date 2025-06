Bertín Osborne confiesa en ‘Tu cara me suena’ por qué a Zucchero no le gustaba ‘Baila morena’

Bertín Osborne se ha convertido, indudablemente, en uno de los grandes fichajes de la decimosegunda edición de Tu cara me suena. Y siendo honestos, no es para menos. El artista no dudó un solo segundo en aceptar este proyecto, consciente de que iba a salir de su zona de confort. No solamente lo está logrando, sino que no está dejando indiferente a nadie con sus imitaciones. Este viernes 6 de junio, los espectadores han podido disfrutar de la Gala 9 de esta edición de Tu cara me suena, por lo que el presentador de El Show de Bertín tenía como reto imitar a Zucchero. El artista, considerado como uno de los más conocidos en Italia, marcó un antes y un después en la industria musical con el lanzamiento de Baila Morena. Esa era precisamente la canción que tendría que interpretar Bertín Osborne sobre el escenario del programa de Antena 3.

Tras ver algunas imágenes de los ensayos de esta actuación, Manel Fuentes tuvo la oportunidad de hablar con el concursante de Tu cara me suena 12 antes de pasar, una gala más, por el clonador. «Cómo se nota que te lo estás currando y que le conoces. ¿Le has llamado?», preguntó el presentador del programa que se emite, cada viernes, en Antena 3. El artista fue honesto: «No, no le he llamado porque no tenemos mucha relación en los últimos años, la verdad». Y añadió: «Yo coincidí con él una temporada porque yo viajaba mucho a Italia y presentaba un programa de televisión en Italia». De hecho, ese fue su primer proyecto en televisión como presentador. Por aquella época, Zucchero y Bertín Osborne tenían relación. «Teníamos un equipo de fútbol que algunos jugaban y que organizaba Sandro Giacobbe, ¿te acuerdas? ¿Del Jardín prohibido?». Manel no tardó en responder: «Ostras… Sí, señor. No hay letra más machista en la historia».

«Sí, sí, la leche. Entonces Zucchero jugó alguna vez y, bueno, tuvimos una época… Lo que pasa es que ya voy menos que antes», explicó el concursante de Tu cara me suena 12. «Zucchero, como tú bien sabes, es una estrella. Baila morena no era una canción que le gustara especialmente», aseguró el presentador.

«No, porque era muy comercial. Él es más complicado», reconoció Bertín Osborne. Tras recordar que Zucchero «era más de blues», así como grandes colaboraciones que ha hecho a lo largo de su trayectoria, ha añadido algo más: «El tipo es un personajazo». Manel Fuentes añadió un dato más: «Tiene hasta una calle. ¿Tú tienes alguna calle?».

El cantante fue sincero: «No, que yo sepa no. Tengo un día». «¿El día de Bertín Osborne?», preguntó el conductor de Tu cara me suena 12. «El 21 de octubre, en Miami», respondió aunque, en realidad, su Día es el 22 de octubre. Fue declarado oficialmente por el Ayuntamiento de Miami como reconocimiento a su estancia durante 14 años en esta ciudad estadounidense.

Poco después, al preguntar a Esperansa Grasia si conocía a Zucchero, tanto Manel Fuentes como Bertín Osborne le confesaron que el mote del artista italiano venía del mote de una profesora, por ser «muy dulce». «Mira, ¡cuántas cosas aprendemos!», exclamó el presentador de Antena 3 antes de dar paso a unas imágenes de Zucchero interpretando Baila Morena.