Bertín Osborne se ha enfrentado en la octava gala de Tu cara me suena a una de las imitaciones que más ha tenido que preparar desde que aterrizase en el programa de Antena 3. En una noche que ha terminado, como ya te contamos en Happy FM, con el enorme enfado de Yenesi con el jurado, el cantante ha tenido que meterse en la piel de uno de los artistas más respetados del mundo, como es Andrea Bocelli. Como era de esperar, al ser preguntado por el italiano, Osborne ha podido contar una de sus numerosas anécdotas, coincidiendo con el hombre al que ha tenido que imitar.

Cuando supo que tenía que imitarle, Osborne ya dejó claro que era un enorme reto: «Siempre voces facilitas», renegaba. El reto es enorme, ya que es una voz lírica, algo que no es fácil para él, siendo un registro lejos del suyo. La canción elegida era Con Te Partirò, uno de sus grandes éxitos a nivel mundial, aunque en Italia no es tan conocida, puesto que el público no la aceptó tan bien cuando la publicó.

Al ser preguntado por cómo se podría defender cantando en italiano, el concursante ha recordado que domina el idioma, ya que en 1983 granó el Premio a la mejor voz en el Festival de San Remo, pese a que en la clasificación final quedó en 14º puesto. Después fue fichado por la RAI, la televisión pública italiana, para presentar un programa llamado Sotto l’Stelle, lo que se podría decir que era la versión italiana de las galas de José Luis Moreno, en las que había actuaciones musicales de grandes artistas, monólogos de humor y desfiles de moda durante toda la noche.

Aquel fue su debut como presentador de televisión, teniendo que esperar hasta los años 90 para verle por primera vez en España al frente de Contacto con tacto, el que se podría decir que era el padre de Mujer y Hombres y Viceversa, un programa en el que jóvenes acudían a la televisión a buscar pareja. Allí, Bertín se convirtió en uno de los presentadores más seguidos de la televisión, ya que aparecía ante las cámaras sin aprenderse el guion e improvisando casi todo lo que iba sucediendo.

Regresando a Bocelli, con él coincidió en el mítico festival italiano, por eso pudo conocerle y compartir bastantes minutos con él, algo que ha querido contar a Manel Fuentes. «Hemos cantado juntos. Es encantador y tiene una mujer que le cuida muchísimo, cosa que es fantástica», unas bonitas palabras sobre el cantante y su mujer que hubieran bastado para dejarle en un buen lugar, pero decidió seguir.

Recordando que Andrea es ciego, Bertín ha añadido una frase que ha dejado a todos mudos en Tu cara me suena: «Lástima que no la vea». Tras un silencio sepulcral de Fuentes y Melani, que no sabían dónde meterse, se escucharon murmuros tras las cámaras, seguramente de las risas del equipo y el resto de compañeros.

«No sabes lo que es», así ha rematado este momento, mientras Manel Fuentes no podía controlar la risa nerviosa por lo que acababa de escuchar. Tras ganar algo de tiempo, el presentador ha decidido retomar el control y volver a hablar de la imitación y de su complicación.

Pero no se ha parado ahí el show de Bertín Osborne, ya que ha apuntado que Bocelli calienta la voz de la misma manera que Melani, su compañera, pues ambos cantan lírico. «Tenéis el mismo sistema de calentamiento. Unos alaridos y unos pitidos, unas cosas rarísimas», ha asegurado ante la mirada atónita de la joven.