Una de las señas de identidad en Tu cara me suena es el habitual buen ambiente que hay entre jurado y participantes, aunque haya momentos en los que las puntuaciones no sean del todo justas. Yenesi es una de las concursantes que más atención ha recibido en redes sociales, donde es una estrella entre el público más joven, que se ha enganchado al programa gracias a ella. Aunque no parte como una de las grandes favoritas, varias de sus actuaciones han brillado por su gran capacidad para imitar y su esfuerzo, pero eso no se está viendo recompensado con grandes puntuaciones. Tras ocho galas, la influencer y actriz ha decidido mostrar su enfado con el jurado y ha protagonizado una espantada en el plató, algo que no se recuerda en el programa.

En la gala ocho, que se emitirá en Antena 3 el próximo viernes 30 de mayo, pero que ya está disponible para los suscriptores de atresplayer, se puede ver la imitación que hace de Britney Spears, con una versión de la estrella del pop del clásico I love Rock n’ Roll.

Al final de la noche, como es habitual, el jurado emite sus puntos, dejándola con un pobre marcador de 20 puntos, llevándose algunas de las puntuaciones más bajas posibles por parte de Florentino Fernández, Lolita, Chenoa y Ángel Llácer. Aunque todavía faltaba por saber lo que había decidido el público del plató, que también vota, la actriz de Mariliendre ha dicho «basta».

Tras recibir las valoraciones, ha pedido el turno de palabra para mandar un mensaje contundente al jurado: «Creo que a nivel imitación, ni una sola semana, quizás una con Kate Ryan, no he imitado bien. El resto me he dedicado a imitar, que creo que es de lo que va este programa», ha dicho.

«Creo que ni esto es La Voz ni Operación Triunfo», así ha querido dejar claro que, aunque no tenga la mejor voz de todos -ya que hay cantantes profesionales como Ana Guerra-, sí que está al mejor nivel en imitaciones. Para añadir más sorpresa al momento, Bertín Osborne es el único que sale en defensa de su compañera, levantándose y dejando claro que «lo ha hecho fenomenal», dándole un tierno abrazo y un beso ante las cámaras.

Florentino ha ejercido de portavoz del jurado y ha querido pedir a la concursante que no se rinda, además de explicar que no es nada persona contra ella: «Yenesi, no tienes que venirte abajo, tiene que ver con que la competencia es feroz».

«Por lo menos me quedo con los mensajes que me manda la gente desde casa, que menos mal que me mandáis eso», ha agradecido tras aceptar con resignación el resultado. Segundos después, cuando el jurado se disponía a valorar a su compañero Goyo Jiménez, ha decidido levantarse y salir del plató: «Me voy», ha dicho ante la sorpresa de todos los presentes.

Momentos después, Manel Fuentes ha querido lanzar un mensaje de apoyo al jurado y de reconocimiento a los concursantes, ya que muchos de ellos -los humoristas- saben que tienen pocas posibilidades de ganar. «Puedo dar fe de su profesionalidad, de su cariño, de su talante, de su buen hacer y de la dificultad que tiene ser jurado. Pido un aplaudo para estos monstruos», ha dicho para echar un capote a sus compañeros.

Tras un tiempo para poder calmarse fuera del plató, el presentador catalán ha pedido que la actriz regresase al plató y se reuniese con sus compañeros para descubrir qué imitación tendrá que hacer en la próxima gala, que será la novena de la edición.