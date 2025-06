Crisis del PSOE por la corrupción, en directo: última hora de Pedro Sánchez, el informe de la UCO y la dimisión de Santos Cerdán

Crisis política en el PSOE tras hacerse público un informe de la UCO que sitúa al que fuera secretario de Organización, Santos Cerdán, en el centro de una presunta trama de comisiones irregulares por valor de 620.000 euros. Horas después de la publicación de este documento, Cerdán presentó su dimisión, pero todavía no ha entregado su acta de diputado para seguir aforado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez compareció ante los medios en la sede socialista de Ferraz, donde pidió perdón a la ciudadanía y manifestó su «enorme decepción» por los hechos conocidos. En esta rueda de prensa, anunció que se llevaría a cabo una auditoría externa así como la reestructuración del Comité Ejecutivo Federal y confirmó que no habrá adelanto electoral. Algo que no es suficiente para la ciudadanía ni la oposición. Desde el Partido Popular ya han instado a los socios parlamentarios de Sánchez a retirarle su apoyo para no convertirse en cómplices.

Última hora del PSOE, en directo

Tras conocerse este escándalo de corrupción, las reacciones no paran y la tensión con los socios de Gobierno aumenta. Sumar afirma que la confianza con el PSOE está rota y reclama medidas contundentes contra la corrupción, mientras que Junts y el PNV ya han dejado claro que la legislatura ha entrado en otra fase.