¿Maquillaje o bronceado? La bochornosa comparecencia de Sánchez más allá de su impostado abatimiento

No ha habido sorpresas. Pedro Sánchez ha negado como Judas a la que hasta ahora era su mano derecha -la segunda en los últimos tiempos, por cierto- y ha puesto por delante su ambición por mantenerse en el Palacio de la Moncloa de la misma manera que un parásito se aferra a su huésped. En este caso, el huésped es la ciudadanía, todos los españoles, a los que ha pedido perdón en un tono compungido y con un rictus serio que casi supera el nivel de las mejores plañideras. El presidente quería que la audiencia sintiera pena y se apiadara de él, pero el efecto ha sido el fundamentalmente el contrario.

Lo ha hecho desde la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz y en calidad de secretario general del partido, para dejar claro su deseo de que el Gobierno permanezca al margen. Un intento desesperado por salvaguardar la continuidad de una legislatura que nació ya defenestrada. De hecho, hasta se ha sometido a las preguntas de los periodistas, a los que había negado cualquier respuesta en las últimas semanas.

Pedro Sánchez durante su comparecencia. (Foto: EFE)

Un perdón que no resulta creíble, como tampoco que no estuviera al tanto de las actividades de su círculo más cercano. Es probable que, como él mismo ha asegurado, no tuviera constancia del contenido del informe de la UCO hasta este mismo jueves, pero eso no significa que no supiera lo que estaba pasando a su alrededor. Sin embargo, eso no es lo verdaderamente importante. Lo que más preocupaba al presidente es que sus palabras calaran en los españoles, a los que ha querido convencer de que su perdón es real y su deseo de luchar contra la corrupción es firme y sincero. Para esto ha recurrido a la artillería pesada, desde la escenografía, las palabras, el tono y su propia actitud general. Las críticas no se han hecho esperar.

Una escenografía calculada

El presidente del Gobierno ha marcado una clara diferencia entre su papel institucional y su rol dentro del partido, que es el que, según él, se encuentra realmente en el punto de mira. Por eso el escenario elegido para la comparecencia ha sido la sede de Ferraz, algo insólito desde que se convirtiera en presidente del ejecutivo.

Santos Cerdán en el Congreso de los Diputados. (Foto: Gtres)

Vestido de oscuro, con una camisa blanca que acentuaba el contraste entre su bronceado rostro, esculpido a base de un maquillaje muy estudiado, con unas facciones marcadas, el secretario general del PSOE ha echado literalmente a los leones a Santos Cerdán: «Hasta esta misma mañana estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán», ha dicho el presidente, que ha recalcado que el partido no debió confiar en él.

Countouring para parecer más demacrado

Una de las cosas que más ha llamado la atención de la declaración de Sánchez ha sido el tono de su rostro, junto a una sudoración excesiva que reflejaba la tensión del momento. Un tono bronceado que intentaba ocultar una cara demacrada y con las ojeras muy marcadas, fruto, probablemente, de la tensión de los últimos días. Las polémicas y escándalos en su círculo más cercano le han pasado factura a nivel físico, de hecho, llevaba más de un mes sin presentarse ante los medios. No obstante, en esta ocasión ha querido que su rostro aparezca especialmente demacrado y hundido, para enfatizar su intención de dar pena.

Pero cómo… Que Sánchez ha salido maquillado para parecer desencajado y dar pena???? Por supuesto! Todo en Sánchez es falsedad y mentira pic.twitter.com/7DcmpmmXPV — manuel llamas (@manuel_llamas) June 12, 2025

Durante toda la intervención ha resultado especialmente llamativo que no ha dejado de sudar, lo que ha provocado brillos en su rostro. Un sudor que ha ido intensificándose a medida que avanzaba la declaración, en zonas como la parte superior del labio o los pómulos, fruto de la tensión y el nerviosismo.

Las redes sociales no han dejado de llenarse de comentarios haciendo referencia al maquillaje que ha usado el presidente y que ha ayudado a intensificar ese aspecto de persona arrepentida y con ganas de que le disculpen. «El maquillaje de Pedro Sánchez para intentar parecer demacrado es impresionante, empezando por los pómulos y toda la cara en general», ha dicho un usuario, mientras que otros han recalcado que se ha pasado con el contouring, una técnica que sirve para acentuar algunos rasgos y que utilizan mucho algunas celebrities como las hermanas Kardashian

«Este tío ha pedido que le pongan unas líneas de maquillaje para parecer más demacrado y dar pena… es un psicópata total», ha dicho otro usuario. «El PSOE ha contratado al equipo de maquillaje de The Walking Dead para la rueda de prensa de Sánchez», ha escrito otra persona. «A que os ha convencido Sánchez con su traje un par de tallas grande y su maquillaje de tanatorio? A mí también» , rezaba otro de los comentarios.

Sánchez ordenó que se le maquillara como a un cadaver, para dar más pena y aparecer como una víctima. #ElAnalisisDN #ObjetivoCerdán #Horizonte pic.twitter.com/buTPaDxaDz — EL00LEON (@EL00LEON) June 12, 2025

Estas son solamente algunas de las frases lapidarias que han inundado las redes tras ver el aspecto del presidente en la comparecencia. Todas ellas tienen en común la misma reflexión: el presidente quería que su maquillaje estuviera en consonancia con su mensaje y enfatizara la idea de que está compungido por la situación. Algunas especialistas como Anitta Ruiz han insistido en esta idea: «Maquilladísimo (supongo que para intentar la mala cara que debe tener. En la sede del PSOE y sobre un logo de España responde. La estética de la comparecencia está medida al milímetro», ha comentado en su perfil oficial.

Una foto de Pedro Sánchez reciente. (Foto: Gtres)

El presupuesto de maquillaje en Moncloa

No resulta extraño que Pedro Sánchez haya recurrido al uso de un maquillaje calculado en esta comparecencia. Para el presidente, la imagen es algo fundamental y prueba de ello es que hace algún tiempo se confirmó que había duplicado el gasto en maquillaje, peluquería y asesores de imagen en Moncloa desde 2020. Un incremento considerable que refleja la preocupación por el aspecto físico y por transmitir una buena imagen, incluso por encima de otras cuestiones de mayor importancia.