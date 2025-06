Alegría suspende de militancia a dos miembros del PSOE de Aragón salpicados por los audios de la UCO

El caso Koldo se cobra dos nuevas víctimas del PSOE de Aragón al haber aparecido en los audios de la trama intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Se trata del concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Gómez Gámez, y el miembro del comité regional, Alfonso Martínez. El partido que dirige la ministra Pilar Alegría les ha suspendido de militancia y a ambos ha abierto un expediente informativo.

El estallido del enésimo caso de corrupción que acorrala al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su partido, el PSOE, se amplía a cada día que pasa extendiéndose por todos los territorios de España una vez que se van conociendo más audios de la trama. Todos ellos, desprendidos además de un informe de la UCO fechado el pasado día 5 de junio y al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Este sábado, los socialistas de Aragón, bajo las órdenes de la titular de la cartera de Educación y portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, han decidido suspender de militancia y abrir expedientes informativos a dos miembros de su partido que han aparecido salpicados en la trama. Tanto Gómez Gámez como Martínez, estarían relacionados con el hasta ahora número 3 del PSOE, Santos Cerdán, y el que fuera asesor del ex ministro Ábalos, Koldo García.

Según ha trascendido, en los audios se cita expresamente a los dirigentes del partido en Aragón. Uno de los implicados, Martínez, mantuvo una airada conversación con un empresario de Guipúzcoa, Antxón Alonso y quien, según consta en los papeles de la UCO, figura como titular de Servinabar 2000.

Misma entidad, la del empresario Alonso que, tal y como desveló este medio, habría sido una de las favorecidas por la trama, y que presuntamente se asoció a Acciona para las obras de la Mina Muga, proyectada para la explotación de un mineral entre Navarra y Aragón.

Romper el silencio de Alegría

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza, representado por su concejal de Alfonso Mendoza, ha exigido este sábado a la ministra Alegría que dé explicaciones sobre lo que conocía de la trama corrupta del PSOE y los que ha calificado de «tentáculos» en la comunidad aragonesa.

«Ha llegado el momento, no se puede esperar ni un minuto más», ha denunciado. Y una petición de explicaciones «urgentes», ha añadido que también se esperan por parte de la portavoz del PSOE en el consistorio, Lola Ranera, así como por parte de uno de los implicados y suspendidos de militancia, Alfonso Gómez Gámez.

«No podemos contentarnos con las explicaciones del presidente Sánchez en una rueda de prensa cínica donde decía ‘esto no va conmigo ni con mi Gobierno’», ha expresado Mendoza. «No somos idiotas, no nos conformamos con esos lloros y lágrimas ni con esas explicaciones que no sabemos a quién van dirigidas», ha declarado en alusiones también al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.