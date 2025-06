Las Cabañuelas de Jorge Rey no dan tregua y anuncia algo histórico en España: «Se está gestando…»

Jorge Rey no da tregua y anuncia algo histórico en España, las Cabañuelas no dudan en marcar un camino que no imaginaríamos. Estamos viviendo unos días en los que quizás tenemos que empezar a tener en consideración una serie de cambios que serán los que marcarán una diferencia importante. En estos días en los que quizás tenemos que afrontar un marcado giro de planes, la previsión del tiempo es un elemento crucial. Este mes de junio, no para de sorprendernos y lo que llega puede ser peor.

Estamos asistiendo a una serie de novedades que hasta el momento no pensábamos que podríamos tener. Con ese marcado aumento de las temperaturas que puede acabar siendo el que marque estas jornadas de una forma extraordinaria. El mal tiempo ha dado lugar a una entrada de aire caliente que provoca un cambio hacia todo lo contrario. Nos espera un marcado giro radical para el que quizás no estamos del todo preparados si nos fijamos en lo que nos está esperando. Tocará ver qué es lo que pasa en estos días en los que tenemos que estar listos para lo peor.

Anuncia algo histórico en España

El experto en el tiempo no duda en advertir de lo que puede pasar en estos días en los que estaremos más pendientes de un tiempo que va cambiando por momentos y que puede acabar siendo el que nos afecte de lleno. En unos días en los que nadie esperaría algo parecido.

Rey ha sido de los pocos que ha dado en el clavo a la hora de apostar claramente por unas Cabañuelas que parece que no tienen ninguna duda de lo que nos está esperando, con una serie de novedades que pueden llegar a ser las que nos acompañarán en estas próximas horas.

La lluvia de este año ha sido excepcional, de hecho, ha acabado siendo el ingrediente que ha marcado muy de cerca un giro radical que hasta la fecha no pensábamos que habríamos pensado que tendríamos. Es hora de dejar salir una serie de novedades que serán claves.

Estamos ante un cambio radical que hasta el momento no esperaríamos, ya que vivimos un verano de esos que empieza antes, aunque no sabemos hasta cuándo. Las altas temperaturas han llegado mucho antes y ahora parece que se está gestando algo extraordinario.

Jorge Rey avisa de lo que se está gestando

Será mejor que aprovechemos los días de playa y las altas temperaturas, acompañadas del sol. Las redes sociales arden con una previsión de Jorge Rey que pone los pelos de punta, anuncia un mes de julio de lo más lluvioso que nos puede afectar más de lo esperado.

De momento, la AEMET coincide con él, al destacar las altas temperaturas que tenemos por delante y que pueden ser claves. Tal y como nos advierten estos expertos: «Se mantendrá una situación relativamente estacionaria en la mayor parte del país, con un frente recorriendo en extremo norte peninsular dejando los cielos nubosos o cubiertos, además de lluvias débiles en el Cantábrico, y un predominio de los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas en el resto. Por la tarde se formará nubosidad de evolución en amplias zonas de la mitad este peninsular, con tormentas y chubascos que es probable lleguen a fuertes y vayan acompañadas localmente de granizo y rachas muy fuertes en Navarra, interiores de la Comunidad Valenciana y especialmente en el este de Castilla-La Mancha y Aragón, donde podrían llegar a muy fuertes. También se dará nubosidad baja con probables precipitaciones débiles y dispersas en el norte de las islas Canarias».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Probables bancos de niebla en montañas del norte peninsular, sin descartar brumas en litorales de Alborán. Persistirá la calima en la mitad sureste peninsular y Baleares.

Las temperaturas descenderán en el centro norte y noroeste peninsular, notablemente incluso de forma localmente extraordinaria en el Cantábrico y alto Ebro para el caso de las máximas. Aumentarán en Baleares y en la mayor parte de la mitad sur y tercio este peninsulares, y se mantendrán sin cambios en el resto. Se prevé superar los 34-36 grados en la mayor parte de interiores de la mitad sur y extremo nordeste peninsulares, así como en Baleares; con probabilidad de rebasar los 38 en zonas de Andalucía y Mallorca, puntos de La Mancha y depresiones del nordeste. Soplarán vientos moderados del este en Baleares, del nordeste en litorales del sureste peninsular, del oeste en el golfo de Cádiz y del norte en litorales de Galicia. En el resto de la Península soplarán vientos flojos en general, con predominio de la componente este en el tercio oriental, las norte y oeste en el Cantábrico y cuadrante noroeste y la oeste en el resto. Alisio moderado con probables intervalos de fuerte y alguna racha muy fuerte en Canarias».

Las alertas estarán activadas en estas partes del país: «Probables tormentas y chubascos fuertes en Navarra, interiores de la Comunidad Valenciana y especialmente en el este de Castilla-La Mancha y Aragón, donde podrían ser muy fuertes. Temperaturas máximas significativamente elevadas en Baleares y zonas de Andalucía y del nordeste peninsular, con descensos notables en el Cantábrico y alto Ebro».