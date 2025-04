Aviso urgente a los pensionistas: ya hay fecha para cobrar la paga extra de verano y es muy pronto

Los pensionistas españoles ya están recibiendo durante estos días la pensión correspondiente al mes de abril. Durante esta semana, los 9,32 millones de españoles que son beneficiarios de una pensión contributiva recibirán la ‘nómina’, ya que los bancos adelantan el pago a la Tesorería General de la Seguridad Social, que suele abonar las cantidades entre el primer y cuarto día del mes siguiente. Los pensionistas españoles ya esperan con ganas la paga extra que será en la segunda quincena de junio.

Desde este 23 de abril, los bancos españoles ya han activado el pago de las pensiones a los 9,32 millones de personas que en España reciben una pensión de jubilación, incapacidad permanente, orfandad, viudedad o en favor de familiares. Como suele ser habitual, Bankinter ha sido el primer banco en abonar la nómina del mes de abril y el jueves 24 fue el turno de los pensionistas que tengan la nómina domiciliada en CaixaBank, Banco Santander o Unicaja. Este viernes 25 de abril cobrarán los clientes de BBVA, Banco Sabadell, ING, Ibercaja o Laboral Kutxa.

El pago de la pensión correspondiente al mes de abril será de la siguiente manera, en función de los bancos en los que tengan domiciliada la ‘nómina’ los pensionistas:

Bankinter: 23 de abril.

EVO Banca Inteligente: 23 de abril.

CaixaBank: 24 de abril.

Banco Santander: 24 de abril.

Unicaja: 24 de abril.

BBVA: 25 de abril.

Banco Sabadell: 25 de abril.

ING: 25 de abril.

Ibercaja: 25 de abril.

Laboral Kutxa: 25 de abril.

Pibank: Primeros de mayo.

¿Cuándo cobrarán la paga extra los pensionistas?

Al igual que suele ocurrir en el resto de meses, el próximo mes de junio los bancos españoles adelantarán el pago de las pensiones al último día de mes. La Tesorería General de la Seguridad Social suele abonar la nómina de las pensiones entre el primer y cuarto día del mes siguiente y, desde la pandemia, las entidades financieras adelantan estas cantidades. Todo con el objetivo de allanar el camino a final de mes a los 9,32 millones de personas que en España reciben una pensión contributiva de jubilación, orfandad, viudedad, incapacidad permanente o en favor de familiares.

Así que los pensionistas españoles recibirán su primera paga extra en el mes de junio, concretamente en los últimos días de este mes. Los beneficiarios de una pensión contributiva recibirán a partir de la segunda quincena de este mes la nómina por duplicado. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social están repartidas en 12 mensualidades más dos pagas extras, una que se abona en el mes de junio y la otra en el mes de noviembre. Todo con el objetivo de hacer más amenos los meses de verano y las vacaciones de Navidad para los millones de pensionistas españoles.

«Las pensiones se abonan en 14 pagas, una por cada uno de los meses del año y dos pagas extraordinarias al año, que se hacen efectivas junto con las mensualidades de junio y noviembre y por el mismo importe que el de la mensualidad ordinaria correspondiente a dichos meses», dice la Seguridad Social en su página web.

Pensionistas sin paga extra

Hay unos pensionistas que no cobrarán la paga extra del verano. La mayoría de los beneficiarios de una pensión contributiva tienen derecho a 12 pagas más dos extras al año, menos los que reciben una pensión por incapacidad permanente procedente de una enfermedad profesional o accidente laboral. Estos pensionistas no tienen paga extra, ya que está prorrateada en las 12 mensualidades que reciben durante el año. Así que esto no supone una pérdida de dinero para las personas que reciben una nómina mensual por no poder ejercer un trabajo debido a un percance a causa de su actividad profesional.

Por lo tanto, sí recibirán la paga extra del mes de junio el resto de pensionistas que sean beneficiarios de una pensión contributiva de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad o en favor de familiares. También reciben una paga adicional en estos meses las personas que reciban una pensión no contributiva de jubilación o invalidez.