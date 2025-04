Giro de 180º en las pensiones: los cambios que llegan en abril y afectan a estos jubilados

Durante este mes de abril, miles de jubilados en España se están encontrando una grata sorpresa con sus pensiones. Muchos han notado un ingreso superior al habitual, sin que medie paga extra ni se trate de la conocida paguilla por el IPC. ¿La razón? La actualización del complemento para reducir la brecha de género, una ayuda que ya forma parte del sistema de pensiones contributivas y que ha sido revalorizada este 2025.

Este complemento, que empezó a aplicarse en 2021, tiene un objetivo muy claro: compensar los efectos que ha tenido la maternidad o el cuidado de los hijos en las carreras profesionales, especialmente de las mujeres. Pero no es exclusivo para ellas: también los hombres pueden beneficiarse si acreditan ciertas condiciones. Este mes, con la subida aprobada, algunas pensiones se han incrementado en más de 140 euros mensuales. Lo importante es que este aumento no es temporal ni puntual, sino que se consolida como parte estructural de la pensión. Y aunque no todas las personas jubiladas pueden optar a él, sí representa un paso clave hacia un sistema más equitativo. A continuación, te explicamos quién puede solicitarlo, qué cantidades se están abonando y cómo hacer el trámite para no quedarse fuera de esta mejora.

Giro de 180º en las pensiones: los cambios que llegan

El complemento para reducir la brecha de género nació para sustituir al anterior plus por maternidad, con un enfoque mucho más equitativo y actualizado. En esencia, se trata de una ayuda económica destinada a las personas que han tenido al menos un hijo y que reciben una pensión contributiva (de jubilación, incapacidad permanente o viudedad) reconocida a partir del 4 de febrero de 2021. Su misión es clara: mitigar el impacto que la maternidad y los cuidados han tenido en la vida laboral, principalmente de las mujeres.

Pero no es una ayuda exclusivamente femenina. Los hombres también pueden acceder a ella si demuestran que su trayectoria profesional se vio afectada por la crianza de los hijos o si son viudos del otro progenitor y tienen hijos comunes con derecho a pensión de orfandad. De hecho, más de 10.000 hombres ya lo han solicitado y lo están cobrando, un indicativo de que el sistema empieza a reconocer nuevas realidades familiares y laborales.

Cuantías tras la revalorización

La buena noticia de este abril es que el complemento ha sido actualizado en un 8,1%, lo que ha supuesto una mejora palpable en las pensiones de muchos jubilados. Las cantidades van desde los 35,90 euros mensuales para quienes tienen un hijo, hasta los 143,60 euros al mes para quienes han tenido cuatro o más. Dado que este complemento se abona en 14 pagas, hablamos de hasta 2.010 euros más al año.

Además, este importe no se tiene en cuenta para el límite máximo de pensiones ni para el cálculo del complemento a mínimos, lo que significa que no perjudica ni condiciona otros beneficios. En resumen: se suma a lo que ya se percibe, y sin restar por ningún otro lado. Un empujón que, aunque no resuelve todos los desequilibrios, sí alivia muchos bolsillos.

Requisitos para acceder a este complemento

Para acceder al complemento hay que cumplir ciertos requisitos, distintos según se trate de mujeres u hombres. En el caso de las mujeres, basta con haber tenido al menos un hijo y estar percibiendo una pensión contributiva de jubilación (no parcial), incapacidad permanente o viudedad reconocida después del 4 de febrero de 2021.

Los hombres, además de cumplir con los puntos anteriores, deben justificar que su carrera profesional se vio afectada por el nacimiento o adopción del hijo, o bien que son viudos y padres de hijos con derecho a pensión de orfandad. La administración revisa cada caso de forma individual, por lo que conviene aportar toda la documentación posible para acreditar la situación.

Cómo solicitarlo

Este complemento no se concede automáticamente, sino que hay que solicitarlo. El momento idóneo para hacerlo es cuando se inicia la solicitud de la pensión contributiva. Existen varias vías: por internet, a través del portal Tu Seguridad Social, con certificado digital, DNI electrónico o sistema Cl@ve; o bien de forma presencial, en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), pidiendo cita previa.

Para los trabajadores del mar, la tramitación se realiza en el Instituto Social de la Marina. Es esencial marcar la casilla específica que hace referencia a este complemento y rellenar con detalle la información sobre los hijos. Si ambos progenitores lo solicitan, se otorgará al que tenga la pensión más baja, con el objetivo de reforzar el principio de equidad.

Actualmente, alrededor de un millón de pensiones incluyen ya este complemento. Y aunque su diseño fue especialmente pensado para las mujeres, cada vez más hombres acceden a él. Abril marca un punto de inflexión, especialmente para quienes tienen familias numerosas, ya que verán reflejado un ingreso extra de hasta 143,60 euros al mes.

En cuanto a la compatibilidad, este complemento puede sumarse sin problema a otras ayudas o prestaciones, siempre que no existan limitaciones específicas. Por ello, se recomienda consultar con el SEPE o las administraciones correspondientes si se está recibiendo algún subsidio adicional.