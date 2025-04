Ni en Andalucía ni en Galicia: la calle más bonita de España está en esta inesperada provincia

La calle más bonita de España está en esta inesperada provincia, no es ni de Andalucía ni de Galicia. Estamos viviendo unos días en los que todo puede ser posible, tenemos por delante una serie de días libres para viajar que quizás nos inviten a ver un poco más allá de esta calle de lo más bonita. Cualquier excusa es válida para poder descubrir un poco más de nuestro pequeño gran país, que atrae cada año a millones de turistas.

Quizás no valoramos un territorio que nos sorprende de muchas formas. Nadie hubiera imaginado que estábamos ante una calle que puede acabar siendo la que marque unas jornadas cargadas de buenas sensaciones. No es casualidad que este lugar sea de los más bonitos de España, sino todo lo contrario. Nuestro país tiene todo y más para hacernos descubrir un lugar de esos que emocionan. Una calle por la que pasear que ha sido la escogida como la más bonita del país, lo más importante de esta elección es que está en esta inesperada provincia. No es ni de Galicia ni de Andalucía y seguro que te sorprenderá.

Ni en Galicia ni en Andalucía

Dos de las comunidades autónomas más visitadas, sin duda alguna, tienen fama de ser espectaculares. Hay que ir varias veces para poder recorrerlas al menos en cada una de sus provincias, pero merece la pena. Nos sumergimos en una historia y una gastronomía que destaca en todo el mundo.

Por un lado, tenemos una Andalucía que se ha convertido en una de las más destacadas de los últimos tiempos. Es un lugar que tiene grandes obras arquitectónicas, una historia de excepción y un tipo de detalles que parecen ser claves en estos días.

La gastronomía de esta comunidad también es celebre y no sólo con su pescadito frito o con esas tapas que emocionan. Va mucho más allá, es una experiencia gastronómica que hay que vivir y que rivaliza directamente con una Galicia que, sin duda alguna, también destaca.

Esta provincia de España se ha convertido en una de las más visitadas por aquellos amantes de una belleza que empieza a transmitirse desde sus calles. Hay una de ellas que se corona como la más bonita de nuestro país y no es casualidad. Se ha ganado a pulso ocupar este lugar destacado.

Esta es la provincia con la calle más bonita de España

Descubrir la calle más bonita de España es una forma de salir de casa y de empezar a ver con otros ojos este lugar que puede acabar siendo el que se adapte a nuestras necesidades. Sin duda alguna, estamos ante una zona que realmente tiene todo y más para impresionarnos.

Albacete es la provincia que enmarca esta importante calle, tal y como se presenta en la web de Turismo de Castilla La Mancha: «Entre las calles Mayor y Tinte existe un pasadizo que nos sumerge de lleno en el modernismo. Una de las tres únicas galerías modernistas en España. Una galería comercial y residencial que constituye un hito por su arquitectura y por el concepto. La luz de Albacete cae sobre la piedra labrada interrumpida por los filos de sombra que proyecta el hierro de su cubierta. De obligada visita».

Visitar esta ciudad es descubrir un lugar que sorprenderá a más de uno: «Fue diseñado en 1925 por Buenaventura Ferrando Castells y mandado construir por Gabriel Lodares con la intención de crear una galería comercial y a la vez residencial. El pasaje se asienta sobre columnas renacentistas, entre las que se encuentran los comercios. Su cubierta es un tragaluz con estructura de hierro y láminas de cristal que permite el paso de la luz y el cambio de aspecto según cambia aquella en su recorrido diario. Las fachadas interiores contienen distintos adornos basados en la mitología, con abundancia de cabezas de mercurio, dios del comercio. Los herrajes en balcones y puertas son insignes muestras de la artesanía rejera de la ciudad. La singularidad viene en la asimetría de las fachadas exteriores, la de la calle Mayor mucho más modesta que la de Tinte, porque el propietario de la casa de la izquierda se negó a vender y hubo que modificar el diseño no sólo de la fachada sino de los locales afectados más pequeños que el resto».