Fue el mayor éxito del mundo y acaba de llegar a Netflix: la película de Morgan Freeman que te atrapará

Independientemente de que sea algo bastante habitual el presenciar como una cinta fracasa en los cines, encontrando después un hueco entre la audiencia del streaming, todavía existen producciones que funcionan a las mil maravillas en cualquier formato. Por ello, ser un éxito en Netflix puede depender de creaciones propias como Mi lista de deseos (la cual lidera el top de la compañía) o de historias que ya «lo petaron» en las salas de medio mundo. Es el caso por ejemplo de la saga de Gru, mi villano favorito, cuyas entregas Gru 4. Mi villano favorito (2024), Gru 3. Mi villano favorito (2017) y Minions (2015) dominan en estos días el Top 10 global de la plataforma, siendo anteriormente una propiedad intelectual que representa la IP de animación más taquillera de la historia del celuloide (más de 5.400 millones de dólares). Y justo nuestra recomendación de hoy es, una película que fue uno de los mayores éxitos comerciales de finales de los 90 que acaba de aterrizar en el catálogo de la «gran N roja» y que podría convertirse de nuevo en un gran reclamo para los suscriptores. Nos referimos a Deep Impact, un drama catastrófico sobre el fin del mundo que contó en su momento con un reconocido reparto.

Estrenada en 1998, el cine de catástrofes sobre tuvo su época dorada en una década en la que tuvimos títulos estrella del género como Independence Day (1996), ¡Viven! (1993) o Titanic (1997). Incluso, el mismo año de Deep Impact, encontramos otra premisa que partía del mismo planteamiento meteórico, Armageddon (1998). Por eso, no es de extrañar que vista dicha tendencia, el trabajo liderado por Mimi Leder fuese un filón en el box office internacional de su temporada cinematográfica. Leder es una cineasta norteamericana que comenzó su carrera a finales de los 80 en la pequeña pantalla y que en la actualidad, todavía ha mostrado su maestría en el formato de las series con sus capítulos rodados para The Morning Show (2019) o The Leftovers (2014). Sin embargo, el terreno del largometraje también la ha visto brillar más allá del triunfo de Deep Impact, pues Leder es del mismo modo responsable de Cadena de favores (2000) o de Una cuestión de género (2018). Pero, ¿de qué trata realmente esta historia que podría convertirse en otro éxito tardío para el abanico de contenidos de Netflix?

‘Deep Impact’: sinopsis y reparto

La sinopsis oficial de Deep Impact es la siguiente: «El joven Leo Biederman se ha apuntado al Club de Astronomía del colegio, más para compartir su tiempo con Sarah Hotchner que para mirar el cielo. No obstante, un día descubre en un cúmulo de estrellas una gran mancha blanca que resulta ser un cometa que está a punto de chocar con la Tierra. Paralelamente a todo esto, la periodista Jenny Learner rastrea el posible escándalo de un senador, pero pronto descubre que Ellie no el nombre de la amante de este, sino del apodo en clave de un cometa que amenaza con destruir a la tierra».

En el elenco encontramos a un por aquel entonces desconocido Elijah Wood dando vida al joven Biederman. Wood todavía no había protagonizado la trilogía de El señor de los anillos, aunque ya había sido un niño estrella que había compartido pantalla con nombres de la talla de Mel Gibson en Eternamente joven (1992), Macaulay Culkin El buen hijo (1993), Kevin Costner en La guerra (1994) o Bruce Willis en Un muchacho llamado Norte (1994). Después, tenemos a Téa Leoni (Dos policías rebeldes) en el papel de la periodista Learner y a Vanessa Redgrave (Misión Imposible) en el rol de su madre. Por último, Morgan Freeman se pone en la piel de el presidente de los Estados Unidos, Tom Beck y Robert Duvall ejerce su papel como el Capitán Spurgeon Fish Tanner. Este lidera la nave espacial que debe frenar el meteorito ante el pánico colectivo del mundo. El guion de Deep Impact corrió a cargo de Bruce Joel Rubin, ganador del Oscar por Ghost (1990) y de Michael Tolkin, nominado en la categoría de mejor guion adaptado por El juego de Hollywood (1993).

Un éxito de taquilla que llega a Netflix

Con un presupuesto de 80 millones de dólares, Deep Impact logró recaudar 349 millones en todo el mundo, siendo la sexta película más taquillera de su año. Por delante, encontramos la anteriormente mencionada Armaggedon, Salvar al soldado Ryan, Godzilla, Algo pasa con Mary, y Bichos.

Su reparto, planteamiento y espectacularidad hacen que tenga todos los ingredientes necesarios para que sea casi tres décadas después de su estreno, un nuevo éxito dentro de Netflix. La única plataforma en la que de momento está disponible.