Aviso urgente de la Guardia Civil por lo que está pasando con los cajeros en España

El uso del dinero en efectivo ha ido disminuyendo a pasos agigantados en los últimos años. Hoy en día, muchos llevamos nuestra tarjeta bancaria directamente en el móvil y realizamos pagos con sólo acercarlo al datáfono. Sin embargo, esto no significa que el efectivo haya desaparecido por completo. Todavía hay millones de personas que siguen utilizándolo, ya sea por costumbre, desconfianza hacia lo digital o porque no disponen de los medios tecnológicos necesarios.

Entre los que aún optan por el dinero en metálico, el perfil más habitual es el de las personas mayores. Muchos de nuestros mayores siguen yendo con regularidad al cajero automático para sacar dinero. Para ellos, este gesto es parte de su rutina. Sin embargo, lo que debería ser una acción cotidiana y sin complicaciones, se ha convertido en una situación de riesgo. La Guardia Civil ha lanzado recientemente un aviso urgente a través de sus redes sociales, especialmente en TikTok, advirtiendo del peligro que corren los mayores al ir solos al cajero. El mensaje es claro: los delincuentes están aprovechando la vulnerabilidad de los más mayores para robarles cuando retiran efectivo. Por ello, las autoridades insisten en extremar las precauciones y seguir una serie de consejos básicos para evitar sustos.

Aviso urgente de la Guardia Civil por lo que está pasando con los cajeros

Aunque parezca un hecho puntual o anecdótico, los robos en cajeros a personas mayores están aumentando en muchas zonas del país. Se trata de delincuentes que actúan con premeditación, observan a sus víctimas, esperan el momento oportuno y aprovechan cualquier descuido para actuar. A veces simulan ser personas amables que quieren ayudar; otras veces, directamente intimidan o usan la fuerza para quitarles el dinero.

Lo preocupante de esta situación es que muchas veces los afectados no denuncian, ya sea por vergüenza, miedo o porque creen que no se podrá hacer nada. Y eso solo juega a favor de los delincuentes. La Guardia Civil, consciente de esta problemática, ha decidido acudir a su canal en TikTok, para advertir de los peligros que pueden tener los cajeros y dar pautas para que no acabemos siendo víctimas de un robo, especialmente cuando se trata de personas mayores.

Recomendaciones básicas para retirar dinero de forma segura

En su mensaje, la Guardia Civil destaca una serie de recomendaciones prácticas que conviene tener muy presentes. Algunas pueden parecer evidentes, pero en situaciones de rutina o cuando se está distraído, es fácil pasarlas por alto:

Evitar ir solo al cajero , especialmente en horarios de poca afluencia. Siempre que se pueda, es mejor que acompañe un familiar o una persona de confianza.

, especialmente en horarios de poca afluencia. Siempre que se pueda, es mejor que acompañe un familiar o una persona de confianza. No aceptar ayuda de desconocidos . Aunque alguien parezca amable o educado, es importante recordar que muchos estafadores utilizan precisamente ese tipo de actitud para ganarse la confianza de su víctima.

. Aunque alguien parezca amable o educado, es importante recordar que muchos estafadores utilizan precisamente ese tipo de actitud para ganarse la confianza de su víctima. Cubrir el teclado al introducir el PIN. Parece un gesto pequeño, pero es esencial para evitar que alguien memorice el número secreto.

Parece un gesto pequeño, pero es esencial para evitar que alguien memorice el número secreto. Guardar el dinero rápidamente y no entretenerse contando los billetes en la calle. Lo más seguro es retirarse del lugar lo antes posible.

Lo más seguro es retirarse del lugar lo antes posible. Evitar sacar grandes cantidades de una sola vez, sobre todo si se va caminando de vuelta a casa. Es preferible hacer varias extracciones pequeñas en diferentes días.

El papel clave de la familia

Las autoridades insisten también en la importancia de que los familiares se impliquen. Muchas veces, los mayores no son conscientes del riesgo que corren, o simplemente no quieren molestar a sus hijos o nietos para que los acompañen. Es fundamental que hablemos con ellos, que les expliquemos lo que está ocurriendo y que les hagamos ver que no están exagerando ni siendo pesados por pedir ayuda. Acompañarlos, cambiar su forma de operar o incluso enseñarles a utilizar métodos más seguros (como la retirada con cita en ventanilla) puede marcar la diferencia.

Además, hay alternativas que pueden facilitar mucho la vida de los mayores sin exponerlos innecesariamente. Algunos bancos ofrecen servicios específicos para este colectivo, como asistencia personalizada o tarjetas con límites preestablecidos para mayor tranquilidad. Incluso hay aplicaciones muy sencillas pensadas para ellos, que permiten consultar saldos o realizar pagos de forma más segura que acudir al cajero.

Una llamada a la responsabilidad colectiva

Más allá de las recomendaciones individuales, este es un problema que interpela a todos como sociedad. No se trata sólo de proteger a los nuestros, sino de estar atentos en general. Si vemos a una persona mayor en apuros, no cuesta nada ofrecer ayuda o simplemente observar la situación para asegurarse de que todo va bien. Del mismo modo, si detectamos comportamientos sospechosos en la zona de cajeros (gente que vigila o merodea sin razón) es importante avisar a la policía.

La Guardia Civil, con su campaña en redes, busca precisamente eso: crear conciencia colectiva. Porque aunque cada vez haya menos gente sacando dinero en metálico, quienes lo hacen merecen hacerlo con total seguridad y tranquilidad.