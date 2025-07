MAPFRE AM roza los 40.000 millones de euros de patrimonio, la mayor gestora de activos no bancaria de España

MAPFRE AM, la gestora de activos del Grupo MAPFRE, cerró la primera mitad del año con 39.670 millones de euros en patrimonio gestionado, lo que la consolida como la mayor gestora de activos no bancaria en España. MAPFRE Inversión, la sociedad matriz de MAPFRE AM, obtuvo un beneficio de 25,95 millones de euros, un 19,4% más que el año anterior, y la cifra más alta en ese periodo.

MAPFRE AM gestiona activos tanto del Grupo MAPFRE como de clientes minoristas e institucionales. A cierre de la primera mitad del año, la cartera propia de Grupo MAPFRE gestionada por MAPFRE AM que asciende a unos 31.092 millones de euros.

A esta cantidad se suman los activos gestionados para clientes, que se sitúa en 8.578 millones de euros, entre fondos de inversión y fondos de pensiones, un 4% más que en 2024, tras registrar unas suscripciones netas de cerca de 297 millones de euros. De ellos, 5.252 millones de euros se corresponden con fondos de inversión, y 3.327 millones, con fondos de pensiones.

Además, MAPFRE AM mantiene acuerdos con socios financieros, a través de los que comercializa estos productos entre terceros, con los que alcanza un volumen total de patrimonio gestionado de clientes de en torno a los 11.300 millones de euros.

“La buena evolución del mercado, así como la ampliación de la gama de productos que ofrecemos, una estrategia con la que vamos a continuar, han hecho posible una evolución positiva del primer semestre”, ha afirmado acerca de este desempeño el CEO de MAPFRE AM, Álvaro Anguita. “MAPFRE tiene una apuesta decidida por el negocio financiero, con el objetivo de convertir a la compañía en un referente en planificación financiera, por lo que nuestras previsiones a futuro son optimistas”, ha añadido Juan Bernal, director general de Inversiones de MAPFRE.

MAPFRE mantiene una filosofía de coinversión junto a sus clientes, aplicando a la gestión de su balance las mismas estrategias e invirtiendo en los mismos productos que los que ofrece a sus clientes, alineando así sus intereses con los del inversor minorista o institucional y mostrando la solidez y confianza en sus soluciones financieras.

Las inversiones de MAPFRE tienen un carácter global. El área de Inversión de MAPFRE está presente en 25 países, con centros de gestión en Madrid, São Paulo, Boston y París. En Brasil, MAPFRE invierte a través de MAPFRE Investimentos, gestora que acompaña al importante volumen de negocio a través de la unidad de seguros. En Francia, MAPFRE posee desde 2023 el 51% del accionariado de La Financière Responsable, gestora de activos francesa especializada en inversión socialmente responsable (ISR).

En España, MAPFRE tiene alianza con Abante para impulsar el asesoramiento financiero y la gestión de activos. Como parte de esta, MAPFRE posee el 20% del accionariado de Abante, apoyando a la firma en su desarrollo y expansión.

Además, MAPFRE AM opera a través de su sicav en Luxemburgo, con un capital de más de 1.184 millones de euros, una cifra que la convierte en una de las mayores sociedades de este tipo en manos de entidades españolas.