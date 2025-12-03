Adiós a pagar impuestos por la Lotería de Navidad: éstos son los premios que no pagan a Hacienda

Hacienda también hace el agosto en el sorteo de la Lotería de Navidad 2025. La Agencia Tributaria también se lleva un pellizco de algunos premios que se repartirán el próximo 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid. De ello sólo estarán exentos los premios iguales o inferiores a 40.000 euros y el resto estará sometido a una retención conforme dicta la Ley 16/2012. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los impuestos en la Lotería de Navidad 2025.

Se acerca el sorteo de la Lotería de Navidad 2025. El próximo lunes 22 de diciembre el Teatro Real de Madrid será el lugar en el que los niños de San Ildefonso repartan suerte a partir de las 09.00 horas. Este es uno de los días más especiales del año para millones de españoles que en los meses previos buscan la suerte comprando décimos y también para Hacienda, que a finales de diciembre siempre hace el agosto sometiendo a una retención a ciertos premios.

Sí, como suele ser habitual en estos casos, la Agencia Tributaria también tiene algo que decir en el sorteo de la Lotería de Navidad. Los ciudadanos que tengan un décimo ganador deben saber que tendrán que pagar impuestos por estos premios cuando superen los 40.000 euros. Los que reciban una cantidad inferior no tendrán que ser ‘víctima’ de una retención y se podrán llevar el premio íntegro. Todo ello tiene que ver con la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, que establece un gravamen especial, entre otros, los premios pagados correspondientes a las loterías y apuestas organizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

La Lotería de Navidad y los impuestos

La Agencia Tributaria deja bien claro en un canal habilitado para la ocasión que «la referida norma establece que los perceptores de estos premios, cualquiera que sea su naturaleza, en el momento del cobro, soportarán una retención o ingreso a cuenta que debe practicarles el organismo pagador del premio, es decir, la SELAE». También pone de manifiesto que «se exigirá de forma independiente respecto de cada décimo, fracción o cupón de lotería o apuesta premiado».

Así que, según informan desde Hacienda, estarán exentos de esta retención los premios iguales o inferiores a 40.000 euros. Los que superen este importe tributarán un 20% la parte que exceda de este premio. La misma Agencia Tributaria pone de ejemplo un caso en el que una persona que resulte ganadora de un premio de 100.000 euros tributará el 20% sobre 60.000 euros, por lo que, con una retención de 12.000 euros, pasaría a recibir 88.000 euros. Esta es la cantidad que el banco le pagaría en el momento de canjear el décimo ganador.

En el caso de los premios compartidos, la Agencia Tributaria indica que «se deben distribuir los 40.000 € que están exentos entre todos los beneficiarios en proporción a su porcentaje de participación».

Los premios sin impuestos en la Lotería de Navidad

Como suele ser habitual, cada año ‘El Gordo’ de la Lotería de Navidad repartirá 400.000 euros por décimo, que estarán sometidos a una retención del 20% a partir de 40.000 euros. Hacienda se llevará 72.000 euros y limpios le quedarán al ganador 328.000 euros. En el caso del segundo premio, que está valorado en 125.000, con esta operación la cantidad líquida que percibirá el ganador tras impuestos es de 108.000 euros. Al tercer premio, que está dotado con 50.000, habría que aplicarle una retención de 10.000 euros, que hace que el bote total se quede en 48.000 euros.

Estos son todos los premios de la Lotería de Navidad 2025: