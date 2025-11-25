La administración de lotería, La Bruixa d’Or, es una de las que más dinero y premios reparte, en especial durante la Navidad porque vende muchos números. Aunque sabemos que no existe ninguna administración de lotería donde sea más probable que caiga el Gordo de Navidad, hemos consultado a la IA y establece que todos los números del Sorteo Extraordinario de Navidad tienen exactamente la misma probabilidad de salir premiados. Y destaca que las administraciones que pueden llevarse el Gordo están en las famosas como Doña Manolita, La Bruixa d’Or, El Gato Negro, etc.

Esto pasa porque venden muchísimos más décimos, y por pura estadística es más probable que alguno de los números que venden coincida con un premio que repartan. Así, y en términos prácticos: las administraciones que venden mayor volumen de décimos acumulan más premios, pero eso no aumenta tus probabilidades individuales. Hay que destacar que cada año La Bruixa d’Or, la administración de Sort, en el Pallars Sobirà, reparte variedad de premios. Sort quiere decir Suerte y es por esto que, entre otros, se creó y se popularizó tal administración. Fue fundada en el año 1986 por Xavier Gabriel y en 2001 se convirtió en la administración número uno en facturación y en venta de billetes de lotería.

El Gordo está en La Bruixa d’Or (o no)

La IA indica cuáles son aquellas administraciones que más veces han repartido el Gordo (históricamente).

Doña Manolita (Madrid)

La administración más famosa de España. Ha repartido el Gordo más de 70 veces a lo largo de su historia. Es la que más premios acumula porque vende millones de décimos cada año.

La Bruixa d’Or (Sort, Lleida)

Muy conocida desde los años 90. Está en el segundo lugar también porque Doña Manolita existe durante muchos más años. Ha repartido el Gordo varias veces y muchos premios mayores. La ventaja es que tiene un enorme volumen de ventas, sobre todo online.

El Gato Negro (Barcelona)

Una de las administraciones históricas de España que ha repartido el Gordo en múltiples ocasiones.

Administración nº 1 de Bilbao (“El Tigre”)

Muy tradicional en el norte. Se conoce también porque na dado el Gordo varias veces y muchos premios importantes.

La Chulapa (Madrid)

Ha tenido un aumento de premios en los últimos años y se está volviendo muy popular online.

Administración nº 1 de Sevilla

Una de las que más premios mayores ha entregado en Andalucía.

Según la IA; estas administraciones están entre las más “afortunadas” solo porque venden muchísimo, no porque tengan más suerte o probabilidad real.

El Gordo de Navidad

Según SELAE — Cuentas Anuales / Informe de Gestión, en 2023 el sorteo de Navidad alcanzó ventas récord: 3.319 millones de euros para ese sorteo.

Sin embargo, ese informe es a nivel global (todas las ventas de SELAE, y dentro de eso el Sorteo de Navidad): no desglosa las ventas por administración individual (por punto de venta). SELAE sólo da el número de puntos de venta: más de 10.500 oficinas.

Algunos de los números y terminaciones más “recurrentes” en la Lotería de Navidad, según la IA

Reintegros más repetidos: el 5 ha sido el reintegro más común del Gordo: ha salido 32 veces.

Le siguen el 4 y el 6, con 27 ocasiones cada uno.

Terminaciones de dos cifras más frecuentes

De acuerdo con SELAE: 85: 7 veces, 57: 6 veces., también aparecen con frecuencia: 64, 65, 75, 97.

Terminaciones de tres cifras que se han repetido: 297 ha salido 3 veces (ej. 20.297, 40.297 …) , 457 también 3 veces (2.457, 4.457, 9.457, según fuentes históricas). Mientras que 515: otra terminación de tres cifras que ha aparecido tres veces.

Números exactos que han ganado el Gordo más de una vez

15.640 ha sido Gordo en 1956 y en 1978 y el 20.297 también se repitió como Gordo en 1903 y 2006.

Más curiosidades sobre la administración de La Bruixa d’Or

Esta administración de Sort ha repartido numerosos e importantes premios a lo largo de los últimos 20 años, alcanzando una considerable reputación y eco mediático, siendo además líder de ventas en internet.

Pues en los últimos años, gran parte de la población y debido a no poder desplazarse hasta los diversos lugares, algo más lejos, compra los décimos de lotería de Navidad a través de Internet. Es una de las maneras más cómodas de obtener tales números.