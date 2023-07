Moncloa fuerza manifiestos de históricos del PSOE a favor de Sánchez para dar imagen de unidad

El equipo de Pedro Sánchez, tanto en el Palacio de La Moncloa como en Ferraz, está promoviendo manifiestos entre históricos del PSOE en favor de la figura del secretario general del PSOE para reforzar la idea de unidad de socialismo en torno al candidato, ante lo que consideran «una campaña sucia y llena de insultos y descalificaciones personales» por parte de la derecha.

Tras un primer acto de apoyo impulsado por históricos del PSOE de Andalucía, y que se celebró este pasado martes en Sevilla, Moncloa y Ferraz trabajan para propiciar nuevos documentos que vayan en la misma línea de «defender» el «honor y el trabajo» de Sánchez al frente del Ejecutivo durante los últimos cinco años. Entre los firmantes de este manifiesto se encuentra el ex presidente condenado de la Junta de Andalucía Manuel Chaves. Hasta ahora la mayoría de veteranos socialistas habían optado por guardar silencio, los favorables a Sánchez, o exponer sus críticas en público en el caso de los detractores.

Este jueves, siguiendo el ejemplo andaluz, un total de 60 militantes veteranos de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) han firmado otro manifiesto en el que arropan a Sánchez. Entre los firmantes están los ex presidentes Pedro de Silva o Antonio Trevín, el ex alcalde de Oviedo Antonio Masip o la actual alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín. También lo firman ex consejeros del Principado entre los que figuran Graciano Torre y Teresa Ordiz.

La idea que persiguen en Moncloa es la de reeditar en toda España el ‘Manifiesto de veteranos militantes del PSOE de Andalucía’, cuyo subtítulo es No es Sánchez, somos nosotros. Tanto por regiones, como ha ocurrido en Asturias, como a nivel nacional con la firma de reconocidos dirigentes del PSOE a lo largo de su historia. Una de las firmas que se busca es la del primer presidente socialista de la democracia, Felipe González, que no rubricó el documento andaluz pero que como en el caso de José Luis Rodríguez Zapatero confían en Moncloa y Ferraz en que se sume en este. Aunque no se espera que se convierta en uno de los principales activos de la campaña del 23J como Zapatero. Ni tan siquiera que participe.

Históricos del PSOE que apoyan a Sánchez

Por eso, desde el entorno del presidente del Gobierno se ha pedido a personalidades relevantes del socialismo español, como el ex secretario general del partido Joaquín Almunia; el hoy responsable de la política exterior de la Comisión Europea, Josep Borrell, o ex dirigentes como Carlos Solchaga, José María Maravall, Luis Atienza, Luis Carlos Croissier o Juan Manuel Eguiagaray que recaben apoyos.

Todo con el objetivo de frenar la campaña de derogación del «sanchismo» que promete el PP de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio, que en el PSOE consideran «injusta, exagerada y de infamia» contra el actual presidente del Gobierno. En Ferraz se han dado cuenta de que las críticas al llamado «sanchismo» han provocado la «reacción contraria» y la movilización de la izquierda. Algo que ahora pretenden utilizar en su favor.

«Esta democracia no puede pasar un expediente como el que se ha producido de tanta injusticia e infamia contra un presidente limpio y decente», relatan desde la dirección socialista, que anima a defender a Sánchez ya que «la mentira es tan grande que había que salir a dar la cara por él».

«El objetivo no es Pedro Sánchez, es el PSOE, una política al servicio de una inmensa mayoría de la sociedad», aseguró durante la presentación del manifiesto andaluz el que fuera presidente del Parlamento de Andalucía y consejero de la Junta de Andalucía Manuel Gracia, redactor del documento y quien ha planteado que «reclamamos el depósito de legitimidad de Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero, y de quien hoy encabeza y queremos que siga prestando sus servicios, Pedro Sánchez».