Veteranos del PSOE andaluz de los ERE reivindican sus políticas y el sanchismo: «Nos sentimos orgullosos»

Decenas de históricos y veteranos militantes y ex dirigentes del PSOE andaluz de los ERE, entre los que figuran los ex presidentes de la Junta Rafael Escuredo y Manuel Chaves -condenado por corrupción-, han suscrito un manifiesto en el que promueven su apoyo al «sanchismo» y reafirman con orgullo sus políticas socialistas en la comunidad durante casi cuatro décadas.

Los firmantes se alinean con Pedro Sánchez de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio y rechazan el lema de «derogar el sanchismo» que alientan «las derechas». El Manifiesto de veteranos militantes del PSOE de Andalucía lleva por título «no es Sánchez, somos nosotros».

«Quienes suscribimos este texto somos gentes que militamos en el PSOE desde hace más de 40 años, que hemos tenido responsabilidades institucionales distintas tanto en el ámbito local como provincial, regional o nacional, y nos sentimos orgullosos de haberlo hecho al servicio de la sociedad en su conjunto y no sólo de quienes nos eligieron o designaron, motivo por el cual sentimos una gratitud inmensa hacia la ciudadanía y el partido que nos promovió para esas tareas», arranca el manifiesto.

«Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero han sido los máximos depositarios del mandato popular que recibimos para gobernar, como ahora lo es Pedro Sánchez para hacer que España progrese y avance hacia una sociedad más libre, más inclusiva, más moderna y más respetuosa con la diferencia. A estas alturas de la campaña preelectoral está meridianamente claro que la derecha martillea una y otra vez con el eslogan de ‘derogar a Sánchez’. Derogar el sanchismo es todo el programa electoral que las derechas ofrecen a la ciudadanía ante las elecciones del 23 de julio. ¿Quieren derogar el incremento de las pensiones, el salario mínimo, la reforma laboral, las políticas de igualdad, la creación de empleo, el crecimiento de nuestra economía, la bajada de los precios de la energía y todas las políticas de progreso del Gobierno?», defienden los socialistas.

«Hay quienes, en el colmo del pensamiento más retorcido, propugnan sin pudor que el PSOE de Sánchez debe perder para que el PSOE de verdad se regenere y vuelva a las esencias perdidas, después, naturalmente, de unos años de gobierno de derechas. Frente a este panorama, ahora como tantas otras veces, todas las personas que militamos en el PSOE sabemos que España tiene ante sí un momento decisivo, y que lo que se espera de nosotros es, frente al insulto, la descalificación y la deshumanización que las derechas nos arrojan todos los días, que pongamos toda nuestra voluntad y energía en explicar y defender con orgullo el proyecto político del socialismo», zanja el manifiesto, que está previsto que se presente en un acto el próximo 4 de julio en la sede del PSOE-A en Sevilla, según han confirmado a Europa Press fuentes socialistas.

Firmantes

A lo largo de la semana se han ido conociendo manifiestos de apoyo a Pedro Sánchez desde distintas provincias andaluzas como Málaga, Sevilla, Cádiz y Córdoba, y entre sus firmantes se encuentran los dos ex presidentes de la Junta citados -Rafael Escuredo y Manuel Chaves- y ex consejeros andaluces como Luis Pizarro, Rafael Román, Evangelina Naranjo, Manuel Jiménez Barrios, José Luis Blanco, Amparo Rubiales, José Manuel Salinas, Manuel Gracia, Luis García Garrido y Francisco Menacho.

En Sevilla, el manifiesto de apoyo al secretario general del PSOE ha contado con las rúbricas, entre otros, del presidente saliente de la Diputación de Sevilla y de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos; del que fuera portavoz del PSOE-A en el Parlamento andaluz y senador, José Caballos; del ex delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández; del ex parlamentario socialista y ex delegado de la Junta, Bernardo Bueno; y de los ex concejales del Ayuntamiento de Sevilla Juan Manuel Flores y Rosamar Prieto-Castro.

También han suscrito el manifiesto el secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés; y su antecesor en dicho cargo, Juan Antonio Gilabert; así como la ex consejera del Gobierno andaluz, Carmen Hermosín; el fotoperiodista Pablo Juliá, la abogada laboralista y ex diputada Ana María Ruiz-Tagle, el profesor universitario Manuel Vázquez Medel y el ex diputado y ex parlamentario europeo Luis Yáñez-Barnuevo.

Desde Cádiz, además de los ya citados ex consejeros Luis Pizarro o Manuel Jiménez Barrios, entre otros, ha firmado el manifiesto de apoyo a Sánchez el ex secretario de Organización del PSOE-A Juan Cornejo.

También se han sumado al mismo anteriores presidentes de la Diputación de Córdoba como Julián Díaz y Francisco Pulido, actual responsable de la Comisión de Veteranos del PSOE de Córdoba.

El que fuera secretario general del PSOE cordobés José Antonio Ruiz Almenara o ex alcaldes históricos de la provincia como Antonio Sánchez Villaverde (Montoro), Tomás Delgado (Priego de Córdoba), Antonio Fernández (Pozoblanco), Manuel Flores (Rute), Antonio Díaz (Fuente Palmera), Miguel Serrano (Espejo), Rafael Sicilia (Carcabuey) o José Luis Lechado (Iznájar), entre otros antiguos cargos orgánicos e institucionales, también han suscrito desde Córdoba este manifiesto.

Finalmente, desde Málaga, el manifiesto ha contado con los apoyos, entre otros, de Carlos Sanjuan, Rafael Ballesteros, Enrique Linde, José Asenjo, Chiqui Gutiérrez, Hilario López Luna, Ruiz Povedano, Marisa Bustinduy, Juan Fraile, Salvador Pendón, Rafael Centeno, Lola Sánchez, Luciano Alonso, José Luis Marcos, Rosa Torres y Tomás Azorín.