El PSOE-A se ríe de los andaluces y resume el fraude de 680 millones de los ERE en una «cacería política»

El PSOE de Andalucía insiste en desviar la atención del caso ERE, con seis ex altos cargos de la Junta ya en prisión por el desfalco de 680 millones de euros. Lejos de hacer autocrítica, los socialistas prefieren hablar de la alcaldesa de Marbella o, como este miércoles, apuntar al PP y a la «cacería política» a Griñán, Chaves y compañía, a quienes definen como «gente honesta».

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz del grupo parlamentario socialista, Ángeles Férriz, ha optado una vez más por lavarse las manos y ha criticado la «hipocresía» del PP andaluz y del presidente de la Junta, Juanma Moreno, ante los condenados a prisión por el fraude de los ERE, recalcando que se trata de una «cacería política» donde «gente honesta que no se ha llevado nada están en la cárcel».

La socialista se ha pronunciado así durante una atención a medios en Jaén, donde ha subrayado que espera «que los miembros del PP duerman tranquilos sabiendo que hay gente honesta en la cárcel».

Sobre si la enfermedad grave sobrevenida alegada por Griñán incide o no en el cumplimiento de su pena de cárcel, la parlamentaria ha apuntado que «es una persona más» que «debe ser asistida con los mismos derechos que el resto». «Esperemos que, desde luego, se trate al señor Griñán como al resto de la gente», ha añadido.

Asimismo, y preguntada por las declaraciones del consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, que garantizaba este martes que la Junta «peleará hasta el final por recuperar todo lo que se pueda del dinero robado de los ERE», Férriz ha señalado que desconoce «el procedimiento que va a seguir porque la Junta no es transparente».

El Gobierno no aclara el indulto a Griñán

Además, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, no ha aclarado este miércoles si el Gobierno de Sánchez va a conceder el indulto a Griñán tras conocerse que padece un cáncer de próstata, si bien ha indicado que hay respetar sus derechos y le ha deseado una pronta recuperación.

Preguntada por si dentro del PSOE se entendería que no se indultara a Griñán cuando se sabe que está enfermo, la ministra portavoz ha respondido que no sólo en este caso, sino siempre, «hay que respetar todos los derechos», recordando que la familia del ex presidente socialista andaluz ha solicitado esa medida de gracia.

Además, Rodríguez ha señalado que «se da la circunstancia», «desconocida» hasta ahora, de que «padece una enfermedad». «Por tanto, lo primero es su pronta recuperación y a él le asisten, como al resto de personas, todos sus derechos», ha trasladado en una entrevista con RNE recogida por Europa Press.

La última hora a este respecto es que la Audiencia de Sevilla ya tiene en su poder el informe forense sobre el cáncer de próstata que padece Griñán, que este pasado martes acudía al Instituto de Medicina Legal (IML) para someterse a un examen médico a cuenta de su enfermedad. Los tribunales tendrán ahora que decidir si aplazan su entrada en la cárcel o si se suma a los seis ex altos cargos de la Junta ya en prisión.