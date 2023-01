Ya están en prisión seis de los ocho condenados por los ERE: sólo faltan Griñán y Barberá

Seis de los ocho ex altos cargos de la Junta socialista de Andalucía sentenciados a penas de cárcel por el caso ERE han entrado ya en prisión cumpliendo con la orden de la Audiencia de Sevilla que fijaba un plazo de diez días para su ingreso voluntario en un centro penitenciario. Los dos condenados que este lunes dormirán en sus casas son el ex presidente andaluz José Antonio Griñán y el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, ambos pendientes de resolver sus recursos por enfermedad.

La ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo fue la primera en dar el paso el pasado día 28. Le siguió cuatro días después el ex consejero de Empleo Antonio Fernández y esta mañana hacía lo propio el ex consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, José Antonio Viera.

Los tres últimos en ingresar en la cárcel, apurando el plazo que finalizaba este lunes a las 23:59 horas, han sido el ex consejero de Innovación, Francisco Vallejo, condenado a siete años y un día de prisión; el ex viceconsejero de Innovación, Jesús María Rodríguez, sentenciado a seis años de cárcel; y el ex director general de IFA/IDEA, Miguel Ángel Serrano, condenado a una pena de seis años, seis meses y un día de prisión.

Todos ellos, con semblante serio y sin hacer declaraciones, se han personado en la prisión Sevilla I dos minutos antes de las 18:00 horas. Vallejo, Rodríguez y Serrano han llegado al centro penitenciario en cuatro vehículos y arropados por una decena de familiares y amigos que les han acompañado hasta un aparcamiento lateral de la cárcel, donde se han despedido de ellos.

El de Vallejo ha sido el rostro visiblemente más emocionado. El ex consejero ha acudido a la cita ataviado con unas gafas de sol pese a haber caído ya la tarde. Tanto él como los otros dos condenados que han elegido la cárcel de Sevilla I para cumplir su pena han recorrido los aproximadamente 30 metros que separaban los vehículos de la entrada al centro penitenciario con una bolsa de mano cada uno de ellos como único equipaje.

El ingreso ha coincidido con la hora de visitas de la prisión y la de regreso de los reclusos que han estado de permiso durante las fiestas navideñas, de modo que la escena, junto a la presencia de medios de comunicación, ha levantado cierta expectación en el aparcamiento de la cárcel.

Vallejo, Rodríguez y Serrano deberán permanecer unos días en el módulo de ingresos de la prisión sevillana. Tras ser sometidos a entrevistas de los departamentos de psicología y servicios sociales, entre otros, se les asignará el departamento definitivo donde cumplirán sus respectivas condenas.

Viera, Fernández y Aguayo

Ya en la mañana de este lunes entraba en la cárcel de Huelva el ex consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, condenado a siete años y un día de prisión por los ERE. El otrora secretario general del PSOE de Sevilla ha logrado eludir los medios de comunicación eligiendo el centro penitenciario onubense.

Este pasado domingo 1 de enero ingresaba en la prisión gaditana de Puerto III el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, condenado a siete años, once meses y un día de cárcel. También logró evitar que los periodistas inmortalizaran el momento.

La primera de la lista -y única mujer- en pisar la cárcel fue la ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, que el pasado miércoles 28, Día de los Santos Inocentes, entró en el centro penitenciario de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) para cumplir su pena de seis años y dos días de prisión. Ha sido la única que no ha pasado la Nochevieja con su familia.

Griñán y Barberá

Respecto al ex presidente socialista de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, la Audiencia de Sevilla sigue a la espera de recibir el informe que ha de emitir un forense del Instituto de Medicina Legal sobre la enfermedad grave sobrevenida alegada por su defensa. En dicho informe, el perito forense debe valorar «si el ingreso en centro penitenciario» del ex presidente andaluz «pudiera tener incidencia en el desarrollo de la enfermedad o en el tratamiento prescrito» para su cáncer de próstata.