Muere un preso en la cárcel de Sevilla I y los funcionarios denuncian la ausencia de ambulancia y Policía

Un interno de la cárcel de Sevilla I ha fallecido en el módulo de enfermería en la noche de este miércoles. Fuentes próximas a los funcionarios de prisiones han detallado a OKDIARIO Andalucía que no hay indicios de autolesiones y todo apunta a una muerte natural sobrevenida. El centro ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento a la espera de que se practique la autopsia al cadáver.

Sobre las 21:15 horas, el funcionario de guardia en el módulo de Enfermería de Preventivos de la prisión procedía al recuento nocturno tras el relevo, momento en el que se percató de que uno de los reclusos, sometido a cuidados médicos en este módulo, no respondía a los estímulos.

Las citadas fuentes han explicado a este periódico que el reo padecía neumonía y el martes por la tarde se pidió su traslado al hospital, pero «no llegó ni la Policía ni la ambulancia». La investigación habrá de determinar si el médico no consideró el caso como urgencia vital o si los agentes no acudieron por falta de medios. Su compañero de celda estuvo hablando con él hasta casi el recuento.

Desde otras fuentes penitenciarias recalcan que desde el centro se ha actuado correctamente y se ha cumplido con todos los protocolos. Enfermería mantenía un control continuado sobre el estado de salud del preso, por lo que su muerte hubo de ocurrir en un lapso muy corto de tiempo, según apuntan.

Una vez movilizados los servicios médicos de la prisión, los facultativos sólo pudieron certificar el fallecimiento del interno, extremo trasladado al juzgado de guardia para que incoe la correspondiente investigación. Se está a la espera de la preceptiva prueba de autopsia al cadáver para determinar las causas concretas de su muerte. El centro penitenciario, ubicado en la Carretera de Torreblanca a Mairena, ha abierto un procedimiento de «información previa» para dilucidar lo ocurrido.