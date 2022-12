La que fuera consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía del socialista José Antonio Griñán, Carmen Martínez Aguayo, ha sido la primera condenada por el caso ERE que ingresa en prisión en el plazo de diez días dictado por la Audiencia de Sevilla. Aguayo, que permaneció en el cargo entre 2009 y 2013, fue sentenciada a seis años y dos días de cárcel y a 15 años de inhabilitación por prevaricación y malversación.

La ex consejera andaluza ingresó este miércoles en la prisión de mujeres de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla, y ha pasado ya su primera noche en el centro penitenciario sin esperar a apurar el plazo fijado por los tribunales. Aguayo es la única mujer condenada por los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos incentivados por la Junta de Andalucía y las ayudas arbitrarias a empresas.

En un auto notificado la pasada semana, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla desestimó los recursos de súplica presentados por ocho de los condenados a cárcel por el caso ERE, todos ellos ex altos cargos de la Junta socialista de Andalucía, contra la resolución en la que el tribunal denegó suspender las penas privativas de libertad mientras se tramita el indulto, requiriendo a siete de ellos para que en el plazo de diez días naturales ingresen voluntariamente en un centro penitenciario. El plazo concluye este domingo 1 de enero. Los condenados pueden cumplir la orden de ingreso en prisión en la cárcel española que consideren y a la hora que estimen.

Cabe recordar que la defensa del ex presidente José Antonio Griñán ha solicitado suspender el plazo de su ingreso en prisión debido a una «enfermedad muy grave» sobrevenida, un cáncer de próstata. La Audiencia ha ordenado que un forense del Instituto de Medicina Legal (IML) examine la documentación y haga un reconocimiento a Griñán si fuera necesario, para que emita un informe «valorando si el ingreso en centro penitenciario pudiera tener incidencia en el desarrollo de la enfermedad o en el tratamiento prescrito».

Los citados recursos de súplica habían sido presentados por las defensas del ex presidente andaluz, José Antonio Griñán; la ex consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo; el ex consejero de Innovación, Francisco Vallejo; el ex consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, José Antonio Viera; el también ex consejero de Empleo, Antonio Fernández; el ex viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá; el ex director de la agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano; y el ex viceconsejero de Innovación, Jesús María Rodríguez Román.

La Audiencia de Sevilla, en un auto fechado el pasado 15 de noviembre, ya denegó las peticiones iniciales de suspensión de las penas de cárcel que pesan sobre ellos. Tales solicitudes esgrimían principalmente las peticiones de indulto parcial elevadas por los condenados al Ministerio de Justicia y los incidentes de nulidad planteados ante el Tribunal Supremo, que ante sus recursos de casación contra la sentencia inicial condenatoria de la Sección Primera de la Audiencia, confirmó plenamente las citadas penas de cárcel salvo en el caso del ex director de Trabajo Juan Márquez, respecto al cual redujo la pena de cárcel de siete años y un día de prisión a tres años, al apreciar la atenuante analógica de reparación del daño.

En el auto objeto de estos recursos de súplica contra la denegación de las peticiones de suspensión de las penas de cárcel, la Sección Primera de la Audiencia admitía «la carencia de antecedentes penales de los condenados», pero recalcaba «la gravedad y extensión de las penas, lo que impide la suspensión de la ejecución» de las mismas.