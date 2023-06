En el PSOE andaluz (PSOE-A) andan desesperados desde que en junio del año pasado se certificara con la histórica mayoría absoluta del PP de Juanma Moreno que los andaluces se han hartado del socialismo y su corrupción crónica. Lejos de pedir perdón o de rectificar sus actitudes, en el PSOE han emprendido una batalla contra los populares basada en el insulto. A continuación, hemos recopilado los diez insultos más graves que los socialistas andaluces han lanzado sobre el PP andaluz (PP-A) o sus miembros.

«Tontopollas», el primero de muchos

Manuel Pezzi, presidente del PSOE de Andalucía, es el claro protagonista de este artículo. Es, sin lugar a dudas, el que lidera esta guerra del insulto, que comenzó hace justo un año llamando «tontopollas» al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Y es que, a un chascarrillo que hizo Feijóo en Granada, en el que presumía de las puestas de sol en Galicia, Pezzi respondía diciendo que son «comentarios catetos» e insultaba al presidente del PP: «Sin connotaciones sexuales, es un tontopollas”.

«El presidente de EEUU hace 20 años, Bill Clinton, estuvo aquí en Granada y dijo que esta es la más bella puesta de sol del planeta. No voy a discutir con Clinton, porque él nunca vio la puesta de sol de Finisterre. Pero le puedo asegurar que esta es una de las más bellas puestas de sol del mundo», aseguraba Alberto Núñez-Feijóo en Granada. Un comentario, que a Pezzi, por algún motivo, le pareció fatal.

«En Granada, a estos comentarios catetos, del que nos visita y dice que su pueblo o su puesta del sol es mejor, los llamamos sin connotaciones sexuales, que es un ‘tontopollas’, dícese de una persona muy tonta. Rajoy y Olona se lucen con Granada, no ni ná», comentaba en redes sociales quien es el presidente del PSOE de Andalucía.

«Necio, estúpido, payaso, enano…»

Unos meses después, el propio Pezzi volvía a hacer uso del insulto para referirse a sus adversarios políticos. En esta ocasión, además, lo hacía compartiendo un tuit de una periodista de El País en el que compartía una canción de Rocío Jurado que aprovechaba para lanzar decenas de insultos al popular Elías Bendodo.

El socialismo andaluz no perdona a Elías Bendodo su buen hacer como consejero de Presidencia durante la que fue la primera y exitosa legislatura de Juanma Moreno en Andalucía. Un Juanma Moreno cuyo buen hacer le ha permitido no sólo revalidar su cargo, sino hacerlo con una aplastante e histórica mayoría absoluta. Por ello, el PSOE, ahogado en su propia corrupción, no puede más que recurrir a lo más bajuno para intentar hacer frente a la ‘apisonadora’ popular.

«Es un gran necio, un estúpido engreído, egoí­sta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso, enano, rencoroso, que no tiene corazón…», rezaba el tuit de la periodista Sánchez-Mellado, compartido por Manuel Pezzi. Estos versos de la canción ‘Ese hombre’, de Rocío Jurado, respondían a una afirmación de Elías Bendodo en la que aseguraba que «Pedro Sánchez es un mal español y un mal socialista».

«Xenófobos», la última de Pezzi

Esta misma semana, el propio Pezzi ha elevado aún más el tono contra el PP en general y contra Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno Bonilla en particular. Acostumbrado al insulto fácil, Pezzi ha ido más allá este lunes y ha dicho que tanto el presidente andaluz como el del PP «representan la derecha extrema: un populismo xenófobo y excluyente».

«Honestamente, creo que el PP es una amenaza mayor a corto plazo para la democracia liberal que Vox. Los que queremos la mejor España con las políticas socialdemócratas del PSOE lo sabemos. El PP de Feijóo y Moreno Bonilla representan la derecha extrema, un populismo xenófobo y excluyente», ha asegurado Pezzi a través de sus redes sociales.

Tampoco podemos olvidar los insultos que lanzó Pezzi al entonces vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), como «¡patético!». Asímismo, llegó a asegurar que «está ya revenío» por ser el «palanganero» de Juanma Moreno, presidente andaluz, y de Elías Bendodo, consejero de Presidencia.

«¡Patético! Le entregó el gobierno de la Junta Andalucía al PP, siendo el PSOE el partido más votado, ha renegado de las actuaciones que aprobó con los socialistas, ha sido el palanganero de Moreno Bonilla/Bendodo y ha defendido todas sus tropelías. Está ya revenío», señalaba Pezzi en sus redes sociales.

«Judío nazi» y «skinhead»

Pero no es Pezzi, ni mucho menos, el único socialista que está utilizando el insulto como arma política. Amparo Rubiales, ya ex presidenta del PSOE de Sevilla, llamó hace sólo unos días «judío nazi» a Elías Bendodo, coordinador general del PP, por criticar al líder socialista y jefe del Gobierno, Pedro Sánchez. La ya ex dirigente socialista -dimitió tras la polémica- se expresaba en este tono insultante a través de un mensaje en redes sociales, donde cargaba contra el senador andaluz y número tres del partido de Alberto Núñez Feijóo por denunciar que Sánchez hubiera adelantado las elecciones generales al 23 de julio, en pleno periodo de vacaciones.

Pero tampoco podemos olvidar cuando, a finales de abril de este año, el coordinador de la Oficina Económica del PSOE de Andalucía y parlamentario socialista, Gaspar Llanes, daba un paso más en la oleada de insultos que tanto desde el PSOE como desde el PSOE de Andalucía (PSOE-A) están lanzando sobre la Junta de Juanma Moreno… Pese a que Pedro Sánchez se dedica a ir diciendo que los socialistas no insultan, Llanes, a través de sus redes sociales, calificaba de «skinhead» a Antonio Sanz, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía.