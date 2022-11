La bajeza del presidente del PSOE andaluz con Bendodo (PP): «Necio, estúpido, payaso, enano…»

Manuel Pezzi, presidente del PSOE de Andalucía, ha vuelto a hacer uso del insulto para referirse a sus adversarios políticos. En esta ocasión, además, lo ha hecho compartiendo un tuit de una periodista de El País en el que comparte una canción de Rocío Jurado que aprovecha para lanzar decenas de insultos al popular Elías Bendodo.

El socialismo andaluz no perdona a Elías Bendodo su buen hacer como consejero de Presidencia durante la que fue la primera y exitosa legislatura de Juanma Moreno en Andalucía. Un Juanma Moreno cuyo buen hacer le ha permitido no sólo revalidar su cargo, sino hacerlo con una aplastante e histórica mayoría absoluta. Por ello, el PSOE, ahogado en su propia corrupción, no puede más que recurrir a lo más bajuno para intentar hacer frente a la ‘apisonadora’ popular.

«Es un gran necio, un estúpido engreído, egoí­sta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso, enano, rencoroso, que no tiene corazón…», reza el tuit de la periodista Sánchez-Mellado, compartido por Manuel Pezzi. Estos versos de la canción ‘Ese hombre’, de Rocío Jurado, responden a una afirmación de Elías Bendodo en la que asegura que «Pedro Sánchez es un mal español y un mal socialista».

No es, ni mucho menos, la primera vez que Pezzi hace uso del insulto para atacar a miembros del PP. Muy sonado fue cuando, antes de las elecciones autonómicas del 19 de junio, Pezzi se refirió al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, como un «tontopolla». Pero lo cierto es que son incontables los insultos y faltas de respeto que tiene el presidente del partido que abandera la corrupción en Andalucía con más de 130 casos investigándose en los juzgados mientras ya cocinan el indulto de los máximos responsables de los casos ya juzgados, como es el caso del ex presidente de la Junta socialista de Andalucía, José Antonio Griñán.