El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado que tendrá un cara a cara con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con motivo de las elecciones generales del próximo 23 de julio. «Va a haber un cara a cara entre Sánchez y yo en la campaña electoral. Espero que el señor Sánchez acepte un cara a cara con el presidente del PP», ha asegurado Feijóo.

«No tengo ningún problema en tener un debate cara a cara con el señor Sánchez. Y a partir de ahí, deje por favor a los grupos y a los jefes de campaña que decidan cuál es el formato y cuántos, cuáles y en dónde», ha afirmado el principal líder de la oposición este martes en una entrevista al programa Más de Uno de Onda Cero.

Este ofrecimiento de Feijóo a Sánchez tiene lugar un día después de que el dirigente socialista le ofreciese celebrar hasta seis debates antes de la jornada electoral del 23J. «Quedan siete semanas para el 23J, tiempo de sobra para que los ciudadanos se formen una opinión. Quiero que sean las elecciones de los debates democráticos. La elección es Sánchez o Feijóo. O, si lo prefieren, Feijóo o Sánchez. Sólo hay dos presidentes posibles», defendió el presidente del Gobierno.

El líder del PP ha tildado de «ocurrencia» la idea de celebrar tantos debates seguidos y considera que se debe a la «urgencia» del líder del PSOE. «Esto me recuerda a una película del oeste, le reto a tal hora el lunes», ha señalado con sorna, al tiempo que ha recalcado que no tiene miedo a debatir con Sánchez antes de las elecciones generales.

«Los debates no se obligan, se negocian», ha enfatizado Alberto Núñez Feijóo. El líder de los populares es partidario de que los equipos de campaña negocien los formatos de estos cara a cara. Los debates se negocian, no se obligan ni se establecen por una parte interesada. Por supuesto se debatirá pero los debates no se obligan, los debates se negocian», ha reiterado.

Feijóo reprende también a Sánchez por haberse negado a debatir asuntos de Estado desde que es jefe de la oposición. «Un presidente que no ha querido debatir asuntos de estado, no tiene legitimidad para imponer», ha sostenido.

El líder del PP defiende esperar a los criterios de proporcionalidad de la Junta Electoral y a saber qué candidaturas se presentan y por ejemplo quién se presenta por Podemos, por Sumar o si habrá un «Sumar Podemos o no».