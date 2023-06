Alberto Núñez Feijóo vuelve a demostrar la «confianza plena» que tiene en la estructura del partido y, sobre todo, en las sedes regionales. Les otorgó absoluta libertad para confeccionar las candidaturas municipales y autonómicas porque consideró que «nadie conoce mejor la realidad de un territorio que aquellos que trabajan a diario sobre el terreno». Ahora, Feijóo dará «libertad de movimiento» a los equipos territoriales del PP para que ellos configuren las listas que estimen más oportunas de cara al 23J. Una vez Génova tenga esta documentación, será la Dirección Nacional la que dé el visto bueno o la que proponga alguna modificación final. «Son sus elecciones, cada uno de los candidatos integrarán la lista de Alberto Núñez Feijóo. Es normal que él tenga la última palabra», aseguran fuentes del PP.

Alejándose de la imposición, una práctica muy habitual a la hora de conformar listas electorales, Alberto Núñez Feijóo optará por escuchar las propuestas que presenten las sedes regionales del PP para elaborar las listas del 23J. «El único antecedente que pediremos será el geográfico», reconocen desde Génova, alejando así los posibles rumores sobre si se pondrá en marcha una purga de casadistas de cara al 23J. «Apostamos por la experiencia y por la solvencia legislativa. Queremos aunar talento. Para ello, no es necesario pedir el carné a nadie», explican desde el PP.

La formación de Feijóo estudiará las propuestas de las listas para el 23J remitidas por las regionales con la perspectiva de una que más probable gobernanza. Por ello, desde la Dirección Nacional matizan que no ser cabeza de lista no tiene por qué ser sinónimo de quedarse fuera del Congreso. «Salimos a ganar. Si todo va bien, tendremos que asumir el Ejecutivo. Somos conscientes de que, en el mejor de los casos, habrá candidatos que no lleguen a tomar su acta de diputado porque se les otorgará responsabilidades de Gobierno. Cerraremos las listas atendiendo también a este criterio», aseguran fuentes populares.

Hasta el cierre de candidaturas, la Dirección Nacional recibirá las propuestas de las sedes autonómicas, así como un informe en el que se detalle el contexto político de cada circunscripción. «Cada territorio es un mundo. Es imposible unificar un criterio. Por ello, la opinión de las regionales será de gran valor», explican desde Génova. Feijóo quiere tener la mayor información posible para tomar la mejor decisión, «una tarea en la que se escuchará con especial atención el criterio de los equipos regionales». De esta manera, la séptima planta de Génova descarta la imposición de candidatos. «Todo se hablará. Es una de las ventajas de tener una extraordinaria relación con las baronías del partido. Algo de lo que no todos pueden presumir», añaden fuentes del PP.

Por el momento, Feijóo ha optado por no fijar un plazo para recibir la documentación con las listas del 23J. «Más allá del legal». Según explican desde su entorno, el presidente nacional del PP suele decantarse por apurar los plazos lo máximo posible, y esta ocasión no será una excepción.

Génova aprovechará las vías de comunicación abiertas con los territorios para coordinar la resaca del 28M para buscar un equipo ganador que lleve a Feijóo hasta la Moncloa. A nivel regional, son muchos los miembros de PP que reconocen su voluntad de acatar el criterio final de Feijóo para devolverle, así, la confianza que él les ha dado desde que llegó a la presidencia nacional del partido. «Igual que el presidente Feijóo es extremadamente respetuoso con las autonomías en sus procesos electorales, en las elecciones generales el candidato es Alberto Núñez Feijóo y todas y cada una de las listas electorales forman parte de la candidatura de Feijóo», argumentan fuentes del PP.