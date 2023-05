Feijóo dará libertad para pactar gobiernos tras el 28M: «Hay vida inteligente fuera de Génova»

El Partido Popular lo tiene claro: tras el 28M deberá gobernar la lista más votada. Eso sí, matizan que siempre que el PSOE acepte la propuesta y facilite al PP que gobierne allá donde gane las elecciones. Génova cuenta con que los socialistas no darán su visto bueno a esta propuesta y prepara las negociaciones necesarias para gobernar en los sitios donde no consigan una mayoría absoluta. Feijóo confiará en el criterio de las sedes territoriales, a las que no les impondrá ninguna premisa a la hora de alcanzar acuerdos. «Parece que todo tiene que estar tutelado por Madrid. Hay vida inteligente más allá de Génova 13», reconocen desde la dirección nacional.

«Serán las sedes municipales y regionales las que explorarán las vías para llegar al mando de las instituciones. No habrá un criterio único que deban seguir. Escucharemos sus propuestas, ya que son ellas las que conocen el terreno y qué acuerdo puede ser más beneficioso», aseguran fuentes populares.

El PP prepara este escenario «por si se diera la situación», pero recuerdan que salen a ganar. «La mejor manera de asegurar un Gobierno es ganando las elecciones y logrando el apoyo de la mayoría para que podamos gobernar en solitario. Ése es el principal objetivo que nos hemos propuesto». Los populares no son ajenos al marco multipartidista que rige la política nacional, regional y municipal de los últimos años. Por ello, ya exploran las formas de llegar a entendimientos en caso de necesitar apoyos para retener sus gobiernos o para desalojar al PSOE.

Voto útil

Alberto Núñez Feijóo ha interpelado a aquellos seguidores de Ciudadanos «desilusionados», a los votantes de Vox «comprometidos con el cambio» y a los electores del PSOE que se sienten «avergonzados y traicionados por Sánchez y la deriva a la que ha condenado a España». Un objetivo que Feijóo puso sobre la mesa durante el multitudinario acto de la plaza de toros de Valencia de este pasado domingo.

El desenlace del próximo 28M podría ser de infarto. Todos los sondeos arrojan resultados especialmente ajustados. En muchos casos, un pequeño puñado de votos decantará la balanza hacia uno u otro lado. En este escenario sin apenas margen de maniobra, los partidos se verán abocados a buscar apoyos para lograr gobernar en la mayoría de Ayuntamientos y comunidades autónomas. Los populares detectan que hay una cantidad de votos del espectro del centroderecha que se quedarán sin representación. Por ello, a falta de una semana, piden a todos los que quieran «desterrar el sanchismo» que se agrupen bajo las siglas del PP.

Confianza plena

Feijóo vuelve a demostrar la confianza que tiene depositada en las sedes territoriales del Partido Popular. Hace poco más de un mes, cuando todos los partidos estaban inmersos en la confección de las listas electorales con las que concurrir a las urnas este próximo domingo, el presidente nacional del PP dio «libertad absoluta» a cada circunscripción para fichar a ex miembros de Ciudadanos «si lo creían conveniente».

Desde la dirección nacional argumentaron que «nadie conoce mejor su tierra y sus posibilidades electorales que las propias sedes regionales y municipales del PP».

«No habrá ningún veto ni ninguna imposición por parte de Génova. Cada región y cada municipio cuenta con la potestad de tomar ese tipo de decisiones», comunicaron desde la dirección del partido a las sedes territoriales. Un voto de confianza que, todo hace indicar, se repetirá tras el escrutinio del 28M.