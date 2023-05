Feijóo pide el voto para «el cambio» a los descontentos del sanchismo ante 12.000 personas en Valencia

Alberto Núñez Feijóo ha pedido este domingo que se unifique el voto contra Sánchez bajo las siglas del PP a todos aquellos que no aguantan «ni un segundo más» la insostenible situación a la que «el Gobierno ha arrastrado a España». Una petición que ha realizado Feijóo en el mitin central de campaña celebrado en la icónica plaza de toros de Valencia, donde se ha acogido a más de 12.000 asistentes y se ha colgado el cartel de ‘no hay billetes’. «Sé que hay liberales que creyeron en Ciudadanos, sé que hay votantes de Vox comprometidos con el cambio. Y sé que hay votantes del PSOE que se siente avergonzados. A todos ellos, les pido que confíen en el PP. Que el voto no sirva para avalar a Sánchez. Pido el voto para el PP», ha afirmado Feijóo.

«Moncloa ha visto este lleno y están nerviosos. Nosotros llenamos sin traer a nadie, sin pedir el DNI, no hay más libertad que esta. No he visto un clima igual, esto huele a cambio», ha sacado músculo Feijóo.

La mala política, ha asegurado Alberto Núñez Feijóo, sólo se cambia con el voto. «Si no quieres más mentiras, vota; si no quieres que tu futuro se decida en los mítines del PSOE, vota; si quieres un Gobierno que no pacte con Bildu e independentistas, vota; si no quieres que haya más violadores en la calle, vota; si no quieres que salgan beneficiados los corruptos, vota; si te indigna el sanchismo, vota, pido vuestro voto», ha anunciado el gallego en su turno de palabra.

«Mentiras»

Tras el éxito que tuvo este sábado en Sevilla, Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a entonar su versión de la canción infantil ‘Vamos a contar mentiras’. «Ya que nos va a contar mentiras, hay que cantarle y decirle: tralará. Tralará a no gobernaré con Podemos; no cederé al independentismo, tralará; con Bildu no vamos a pactar, tralará; no habrá rebaja por la ley del solo sí es sí, tralará; no habrá indultos a independentistas, tralará. A este paso, como Sánchez siga mintiendo tanto, en los mítines del PSOE también se va a escuchar: tralará» ha enfatizado Feijóo con la ayuda de los asistentes.

El líder de la oposición, que sale a tres actos por día de media, ha asegurado que «la inmensa mayoría de la gente» le piden que lleve a cabo el cambio prometido. «Allá donde vamos, nos piden el cambio. Y nos dicen que sólo nos ven a nosotros. ¿Dónde está el PSOE? A la calle no se le tiene miedo, la calle se trabaja y en la calle estamos. Hay que estar en las duras y en las maduras. El PSOE está escondido. Parece que el presidente está ocupado haciendo las maletas».

«Gracias por venir, gracias por irradiar alegría a Valencia y a España. Somos capaces de llenar una plaza de toros sin tener que traer decenas de autobuses de otros sitios. Eso demuestra que somos capaces de ganar las elecciones. Aznar y Rajoy me han dicho que si llenábamos la plaza, nos iría bien las elecciones. Va a acabar bien, las vamos a ganar», ha asegurado el presidente nacional del Partido Popular.

El presidente del PP ha animado a los todos los valencianos a salir en tromba a votar para acabar con el socialismo al que Ximo Puig «ha condenado» a la región. En este mismo sentido, el líder popular ha aprovechado el acto para dirigirse a todos los españoles y pedirles su apoyo el próximo 28M. «Pido el voto para pasar página a la mala política, empezando por los desencantados del sanchismo. Si quieres cambio, vota. Y si quieres cambio, concentra el voto en el PP. Les pido que voten a un partido de Estado, que defiende la Constitución y el Estado de las autonomías, la igualdad de los ciudadanos y la fraternidad entre todos los pueblos de España”, ha anunciado Feijóo ante el estruendoso producido de toda la plaza de toros, puesta en pie.

El acto central del Partido Popular en campaña ha reunido a más de 10.000 asistentes en la Plaza de Toros de Valencia, un lugar especialmente icónico para los populares. Un lleno que se ha hecho notar en el ambiente durante toda la campaña. Los aplausos, los vítores y el ambiente de fiesta han sido un elemento más del mitin. Desde los tendidos se han ovacionado todas las propuestas que Alberto Núñez Feijóo, Carlos Mazón y María José Catalá han puesto sobre la mesa. Los abucheos no han sido menos ruidosos cuando los líderes del PP han abordado temas como el sanchismo o Bildu. Un acto de lleno hasta la bandera ha concluido con el himno de Valencia, el himno de España y ‘Libre’, del valenciano Nino Bravo.