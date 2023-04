Génova da «plena libertad» a sus candidatos para incorporar a ex de Ciudadanos «si lo ven oportuno»

La dirección nacional del Partido Popular dejará que sus sedes regionales decidan «con plena libertad» si incorporan, o no, a antiguos miembros de Ciudadanos en sus candidaturas para el 28M. «No pondremos inconvenientes si las territoriales lo consideran conveniente para alcanzar los objetivos electorales que nos hemos propuesto de cara a mayo», han asegurado los populares. Desde Génova consideran que «nadie conoce mejor su tierra y sus posibilidades electorales que las propias sedes regionales y municipales del PP» y que, por ello, no tienen intención alguna de interferir en sus decisiones. «No habrá ningún veto ni ninguna imposición por parte de Génova. Cada región y cada municipio cuenta con la potestad de tomar ese tipo de decisiones», aseguran fuentes del PP.

El plazo para enviar las candidaturas definitivas a la Junta Electoral concluye el próximo 24 de abril, por lo que estos días serán claves para que todos los partidos políticos rematen sus listas. El día 2 de mayo se harán públicas en el BOE.

Hasta entonces, el PP ha lanzado a todas sus sedes regionales el encargo de «captar todo el talento que sea posible». «Siempre será bienvenido alguien que sume y tenga algo nuevo que aportar», aseguran desde el PP. Como ejemplo, Génova se remite al exitoso proceso de incorporaciones que el PP ha hecho para su fundación Reformismo21. «Desde ex políticos del partido a empresarios, emprendedores, deportistas y ciudadanos de todos los ámbitos se han sumado a nuestro proyecto con ilusión y con ideas para hacer de España un país mejor, más próspero, más seguro y más estable. Todos los perfiles son válidos siempre y cuando contribuyan a la búsqueda de una España mejor y común», explican desde Génova.

Eso sí. Desde el PP han dejado claro que esta estrategia nace y muere con las elecciones del 28M, ya que los comicios municipales y autonómicos presentan algunas peculiaridades, desde el punto de vista electoral, que no tienen las generales. «Igual que el presidente Feijóo es extremadamente respetuoso con las autonomías en sus procesos electorales, en las elecciones generales el candidato es Alberto Núñez Feijóo y todas y cada una de las listas electorales forman parte de la candidatura de Feijóo», han matizado fuentes populares.

El PP asegura que esta decisión de dar «plena libertad» a sus sedes regionales a la hora de configurar las candidaturas no debería sorprender a nadie porque casa con el discurso que Feijóo ha mantenido desde que llegó a Génova. «Queremos sumar, nunca restar. Y con esa idea emprendió Feijóo hace más de un año su camino en la presidencia del PP. Nadie sobra si tiene algo que aportar para solucionar los problemas que afrontan los ciudadanos y que afronta España como país», han sentenciado desde el seno del PP.

Transfuguismo

A nadie se le escapa que Ciudadanos no está viviendo su mejor momento político. La mayoría de las encuestas no le vaticinan un futuro esperanzador a la formación naranja. Por este motivo, muchos de sus integrantes están tomando la decisión de abandonar el proyecto y ya buscan una nueva oportunidad en la política dentro de otro partido. Es tal el goteo de bajas que está sufriendo la formación naranja que el debate sobre el conocido «transfuguismo» se ha instaurado dentro del partido.

Por un lado, se encuentra la corriente, cercana a la actual dirección del partido, que considera que el transfuguismo político debería estar castigado. En este sentido se ha pronunciado Patricia Guasp, portavoz nacional de Cs. «El transfuguismo debería estar penado en España. Es una postura bastante indecente, es una forma de corrupción que va en contra de los votantes».

Por otro lado, están aquellos que piden honestidad a la actual dirección y les recuerdan que, la mayoría de los integrantes de Ciudadanos, llegaron a la formación naranja desde otros partidos políticos. Quien ha dado voz a esta línea de opinión, mayoritaria entre la candidatura que no triunfó en las primarias nacionales de CS, ha sido Francisco Igea, ex diputado nacional y procurador de las Cortes de Castilla y León. «Los que se van a otros partidos no son corruptos. Muchos vinimos de otros partidos. Pensamos, entonces y ahora, que Ciudadanos tiene las propuestas de reforma que España necesita. Muchos seguimos pensándolo, pero tan licito es transitar hacia Ciudadanos como desde Ciudadanos», ha explicado Francisco Igea a través de redes sociales.