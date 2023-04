Arrimadas se muda a Jerez y desata las sospechas de su inclusión en la lista del PP al Congreso por Cádiz

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados y ex presidenta de los naranjas, Inés Arrimadas, ha anunciado en redes sociales que se muda a Jerez, su ciudad natal, dejando así de residir en Madrid y desatando las sospechas de su inclusión en la lista del PP por Cádiz a la Cámara baja en las próximas elecciones generales o su entrada en un gobierno de los populares, según apuntan a OKDIARIO fuentes parlamentarias.

En dicho mensaje difundido en redes sociales, Arrimadas aleja su paso a otra formación con la frase «ya lo sabéis: yo con Ciudadanos siempre» y destacando que su actual partido es «el proyecto político más bonito que ha alumbrado nuestro país y, sobre todo, el único que defiende la España de libres e iguales que nos merecemos y por la que vale la pena luchar». Sin embargo, las mismas fuentes parlamentarias recuerdan que el ex líder de Cs en Andalucía y ex vicepresidente andaluz, Juan Marín, próximo a Arrimadas, también dio su palabra de que «nunca» se iría al PP («De Ciudadanos me voy a casa», declaró) y terminó aceptando el puesto de presidente del Consejo Económico Social, órgano consultivo de la Junta de Andalucía, que le ofreció Juanma Moreno.

De igual modo, las fuentes parlamentarias citadas aluden al precedente de Arrimadas en Barcelona, que abandonó meses después de renunciar a la investidura a la Presidencia de la Generalitat -antes de que hubiera ningún candidato- a raíz de las elecciones autonómicas de Cataluña del 21 de diciembre de 2017, donde Ciudadanos obtuvo una victoria histórica. En noviembre de 2018 comunicó al partido que se mudaba a Madrid y tras rechazó ser candidata al Senado, pidió al entonces presidente de Cs, Alberto Rivera, un puesto en el Congreso, donde acabó siendo portavoz en sustitución de Juan Carlos Girauta.

Con sus hijos

«En nuestro caso, ni en Barcelona ni en Madrid hemos tenido nunca a nuestros familiares cercanos y, con dos niños tan pequeños, hemos decidido mudarnos a Jerez para poder tener cerca a la familia. ¡Ellos están encantados!», afirma Arrimadas en su mensaje en redes sociales con una foto donde aparece junto a sus dos hijos.

«Poder pasar más y mejor tiempo con los hijos no tiene precio. Y, aunque ya sabéis que nunca he necesitado excusas para acercarme a Jerez, hemos tomado esta decisión pensando en lo mejor desde el punto de vista personal para toda la familia», añade el texto.