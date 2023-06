El consultor político cordobés Aleix Sanmartín fichó por el PSOE de Pedro Sánchez para tareas de asesoramiento hace unos meses. Quien fuera también el gurú de Juanma Moreno en las dos últimas campañas electorales en Andalucía, ahora asesora a los socialistas. «No he dejado mi puesto como se ha publicado en algún medio, yo sigo trabajando para el PSOE en estas elecciones», cuenta el consultor a OKDIARIO. En conversación con este periódico explica que están «contentos» con los resultados obtenidos la última vez que los españoles fueron llamados a las urnas, porque «con la que está cayendo», los socialistas sólo perdieron «un punto porcentual». Y lo cierto es que, asegura, el partido del 23J aún no está perdido.

Las políticas sanchistas y los pactos de Pedro Sánchez con Bildu y ERC auguraban una debacle para el PSOE en los últimos comicios. Sin embargo, el nuevo gurú de Sánchez no se muestra insatisfecho con los resultados obtenidos. «No son malos resultados en el contexto general de la campaña, nos hubiese gustado ganar, pero malos no son», explica Sanmartín a este periódico. Y es que, contra todo pronóstico, lo cierto es que Sánchez sólo perdió 1,26 puntos porcentuales de los votos con respecto a las elecciones de 2019. El PSOE obtuvo casi 6,3 millones, sólo medio millón menos que los comicios municipales de hace cuatro años. «Por ello, el PP y Vox no deben confiarse en la nefasta gestión de Sánchez en las próximas generales», aseguran otras fuentes consultadas. El gurú de Sánchez no da el partido por perdido y eso, añaden las mismas fuentes, es «preocupante».

Sanmartín fue contratado por el PSOE para proporcionar a los socialistas un software de datos que permita captar el voto indeciso a través de las redes sociales. «Y lo hicimos bien en los últimos comicios, porque movilizamos a casi el mismo número de personas que en autonómicas y municipales del 26 de mayo de 2019», confirma el consultor. Así, asegura que su contrato continúa «intacto» con los socialistas y que continuará dando un servicio de microsegmentación en la que, por otra parte, se ha centrado el Gobierno, puesto que Sánchez centrará la campaña en vender medidas destinadas a un público de entre 18 y 40 años.

El gurú de Moreno

Sanmartín fue el gurú del presidente andaluz, Juanma Moreno, para el que coordinó sus dos últimas campañas: la que lo aupó a la Presidencia de la Junta en 2018, y la que hace un año le otorgó la mayoría absoluta.

En noviembre, el cordobés fue reconocido como consultor del año en los premios Napolitans, que entrega The Washington Academy of Political Arts and Sciences, conocidos como los Oscar de la Comunicación Política, y que también premiaron a nivel regional su trabajo con el presidente andaluz con el galardón a la Mejor Campaña Electoral y la Campaña digital electoral del año 2022.

El consultor trabajó para Pablo Casado en las elecciones generales del año 2019. Pero, también lo ha hecho para el PSOE. El cordobés inició su carrera en el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba. De ahí pasó al Ministerio de Asuntos Exteriores de Miguel Ángel Moratinos bajo mandato del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Más tarde, se trasladó a México, donde fijó su centro de operaciones, trabajando para políticos latinoamericanos como el mexicano Andrés Manuel López Obrador o el uruguayo Tabaré Vázquez, entre otros. Y ahora Sánchez cuenta con el apoyo de este gurú en unos comicios difíciles para el presidente.