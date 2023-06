Pedro Sánchez no tiene previsto llamar a Alberto Núñez Feijóo para reunirse antes de las elecciones generales del 23 de julio, pese a que España, que no Sánchez, asumirá la presidencia de turno de la Unión Europa días antes del arranque de la campaña electoral. El 1 de julio. El candidato socialista a la reelección desoye así a Bruselas, donde hay malestar por la decisión de situar los comicios a pocos días de iniciar el mandato comunitario, que no quiere que un cambio de gobierno afecte a los objetivos españoles. El PP ya denunció la falta de transparencia del jefe del Ejecutivo respecto a la preparación de esta Presidencia.

La coalición del PSOE y Podemos vienen trabajando desde hace meses en la Presidencia española de turno, al margen de toda la oposición. Con su propia agenda ideológica y con un despliegue territorial que, inicialmente, iba a utilizar Pedro Sánchez como plataforma electoral de cara a los comicios previstos para diciembre. Ahora, tanto esas reuniones como sus objetivos pueden tener fecha de caducidad el 23 de julio. Si Feijóo gana los comicios, como indican los sondeos, y suma lo suficiente con Vox para echar a la coalición socialcomunista de La Moncloa, todo tendrá que empezar de cero. También la Presidencia española de la Unión Europea. Pues en cuestiones como Igualdad o Transición Ecológica las posiciones están muy diferenciadas.

Bruselas, según fuentes consultadas por OKDIARIO, quiere que los dos potenciales presidentes del Gobierno tras los comicios acuerden las líneas básicas que defenderá España durante el siguiente semestre. Principalmente, para que, en caso de un cambio de gobierno tras el verano, no tengan que empezar todos los trabajos de nuevo. Si Feijóo relevase a Sánchez tendría que fijar sus objetivos y, eso podría provocar que todo el trabajo realizado hasta entonces quedase en papel mojado. De hecho, según fuentes comunitarias, Bruselas prevé que con la campaña electoral algunos ministros no puedan acudir a la capital europea a exponer sus propuestas en tiempo y forma. Sánchez ha tenido aplazar su discurso ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, previsto para el 13 de julio, a menos de una semana de las elecciones, tras la presión del PP europeo.

En público las instituciones comunitarias tratan de restar importancia al efecto que pueda tener el adelanto electoral en la presidencia de la UE. El Alto Representante de Política Exterior de la Unión Europea y exministro español, Josep Borrell, ha sido el responsable de echar un capote al presidente del Gobierno considerando que no hay «nada extraordinario» en decisión. Aunque hay incertidumbre y nadie en Bruselas se esconde de que es así. Que la falta de certezas impide a los máximos responsables de la UE trabajar de la manera que deberían hacerlo.

«Creo que la campaña electoral se puede desarrollar sin perjuicio de la presidencia», aseguró Borrell a preguntas de la prensa a su llegada a la II Cumbre de la Comunidad Política Europea. El jefe de la diplomacia europea recordó que no es la primera ocasión en que se celebran elecciones presidenciales en un estado miembro mientras ejerce la Presidencia europea, como fue el caso de Francia cuando Emmanuel Macron revalidó su mandato. Aunque en Francia, es caso de un cambio de gobierno, se hubiera producido el día después de finalizar el mandato comunitario. Por ello, ha recalcado, «no es nada extraordinario ni nuevo».