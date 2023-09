Segunda votación de investidura de Alberto Núñez Feijóo, en directo

El Congreso de los Diputados vuelve a votar hoy la investidura de Alberto Núñez Feijóo, que fue designado por el Rey Felipe VI y que no logró alcanzar la mayoría absoluta en la primera votación que tuvo lugar hace dos días. El líder del PP intentará acumular una mayoría simple para lograr ser investido presidente del Gobierno de España. Te contamos en directo la última hora de la investidura de Alberto Núñez Feijóo hoy, viernes 29 de septiembre.

Votación de investidura de Feijóo, en directo

Feijóo llega al Congreso

El candidato a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, ha llegado hace unos minutos al Congreso. Feijóo ha posado en las inmediaciones de la Cámara Baja con el resto de dirigentes y diputados del PP y le han recibido con aplausos.

Almeida: «La amnistía está pactada»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sostiene que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene «pactada» la amnistía «desde el punto de vista político» con Junts y ERC. «Luego hay que afinarla jurídicamente y no es una cuestión baladí. Me sigue pareciendo una escenificación por parte de Sánchez que quiere pactar una amnistía de la cual no quiere hablar», ha indicado Almeida este viernes en una entrevista a Antena 3.

Bildu a Sánchez: «Es el momento de cerrar acuerdos»

La senadora de EH Bildu Idurre Bideguren asegura que se ha «avanzado» en muchas cuestiones de cara a una posible investidura de Pedro Sánchez. «Es el momento de intercambiar documentos y cerrar acuerdos más concretos», ha advertido al dirigente socialista este viernes en una entrevista a Radio Popular.

Ortuzar (PNV): «Votar no a Feijóo no es un sí a Sánchez»

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido de que su voto en contra del candidato del PP a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, no significa que su formación vaya a votar a favor de una hipotética investidura de Pedro Sánchez. «Votaremos que no, pero eso no quiere decir que el señor Pedro Sánchez tenga nuestro voto conseguido», ha afirmado en declaraciones a la Cadena Ser.

Illa no descarta una repetición electoral

El líder del PSC y jefe de la oposición en Cataluña, Salvador Illa, rechaza que tanto su partido como el Gobierno de Pedro Sánchez vayan aceptar negociar un referéndum separatista, como piden ERC y Junts. «Si hay que ir a elecciones, iremos», ha asegurado este viernes el que fuera ministro de Sanidad. ERC y Junts pactaron una propuesta de resolución en el Parlament de Cataluña a favor de condicionar la investidura de Pedro Sánchez a un «compromiso» de «trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración del referéndum», y acordaron otra propuesta a favor de la amnistía, en este caso con apoyo también de la CUP. Esta propuesta se votará este viernes en la Cámara autonómica catalana.

¿Cuántos apoyos tiene Feijóo?

El candidato del PP a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, cuenta con 172 votos a favor garantizados para la segunda votación. El líder popular tiene el apoyo de los 33 diputados de Vox, el del diputado de UPN y la de la parlamentaria de Coalición Canaria. Feijóo estaría a tan sólo cuatro síes de ser investido presidente del Gobierno y desbancar a Pedro Sánchez de la Moncloa.

¿Cómo es el formato de la sesión de investidura?

El primero en hablar en la sesión de investidura en el Congreso será el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, que contará con 10 minutos para su intervención. No habrá ningún turno de réplica, por lo que luego hablarán el resto de grupos parlamentarios, de mayor a menor representación. Cada portavoz contará con 5 minutos de intervención. El PP podrá cerrar el debate si lo considera oportuno. Tras estas intervenciones, se procedería a la segunda votación. Cada diputado tendrá que emitir su voto a viva voz desde su escaño, siendo los miembros del Gobierno de Pedro Sánchez los últimos en hacerlo.

¿A qué hora es la votación de la investidura?

El pleno de investidura de Alberto Núñez Feijóo comenzará hoy a partir de las 12:15 horas, si bien, la votación de la investidura no será antes de las 13:22 horas. Esta hora no es aleatoria, pues el Congreso requiere que pasen al menos 48 horas desde la última votación.

¿Qué pasa si Feijóo no logra los apoyos?

En caso de que el líder del PP no logre reunir los votos suficientes para ser investido presidente del Gobierno, arrancará un plazo de dos meses para que Feijóo vuelva a intentarlo o para que el Rey Felipe VI convoque una nueva ronda de consultas y designe a otro candidato para la investidura. De ser así, estas reuniones con el Jefe de Estado podrían comenzar la próxima semana. Si el 27 de noviembre no hay nuevo presidente del Gobierno, empezaría el plazo para unas nuevas elecciones generales en España que se celebrarían en enero.

¿Cuántos votos necesita Feijóo?

En la segunda votación de la investidura, Alberto Núñez Feijóo tan solo necesita una mayoría simple para lograr la confianza del Congreso. Es decir, necesita más síes que noes de los diputados.