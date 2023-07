¿Puedo votar con el DNI caducado en las elecciones generales?

La llegada de las elecciones generales del 23J trae la definición, dos meses después de lo vivido en los comicios autonómicos y municipales, del futuro político de España a nivel nacional. El proceso de votación será similar al de otras ocasiones, con la diferencia de que estamos en verano y muchos ciudadanos han decidido activar la opción del voto por correo. En caso de todos los que acudan a las urnas de manera presencial, una de las preguntas más repetidas es sobre la documentación a presentar y si es necesario llevar el DNI, incluso estando este caducado, para poder depositar la papeleta en la urna.

Este 23 de julio se celebra una de las jornadas más importantes en la historia más reciente de España, políticamente hablando. Las elecciones generales del 23J abren, por diferentes motivos, un nuevo panorama que puede traducirse en un cambio político que, según los sondeos, acabaría con el gobierno de Pedro Sánchez y le daría ventaja al Partido Popular y a Alberto Núñez Feijóo de cara a convertirse en nuevo presidente. Los ciudadanos, pese a que estamos en pleno periodo vacacional, se echarán a las calles para depositar su voto y la documentación es en estos casos una de las grandes inquietudes a la hora de acudir a las urnas.

La documentación para votar en las elecciones

Siempre es recomendable llevar la documentación encima y en el caso de las elecciones generales, si quieres ejercer tu derecho a voto tendrás que estar identificado, para enseñarle al miembro en cuestión de la mesa electoral –presidente y/o vocal– la acreditación de que eres la persona que va a votar.

Tal y como está establecido en las leyes electorales, no hay problema en caso de que la documentación que haya que presentar, como puede ser el DNI, el carnet de conducir o el pasaporte, estén caducados, si no que en esta ocasión lo importante realmente es que acrediten la identidad del ciudadano que va a ejercer su derecho a voto.

¿Se puede votar con una copia de DNI?

Ahora bien, la ley electoral sí recalca la necesidad de que el documento que se presente a la hora de votar sea original y no una fotocopia del DNI, el pasaporte o el carnet de conducir. Hay alternativas de sobra a la hora de entregar la documentación para votar en las elecciones generales del 23J, pero entre ellas no están las copias, ya que en ese caso el presidente de la mesa electoral en cuestión no podrá permitir que el voto sea efectivo en los comicios.

Las personas que hayan decidido previamente ejercer su derecho con el voto por correo han tenido que someterse a las mismas normas. En su caso, en el momento de solicitar, primero, y entregar, después la papeleta y el sobre con la votación, pudieron identificarse sin la necesidad de que el DNI, el pasaporte o el carnet de conducir estuvieran en vigor, aunque sí había que enseñar el original y no una copia.

¿Hay que llevar la tarjeta censal para votar?

La tarjeta censal es un documento que envía el Estado a los ciudadanos vía correo para que estos puedan conocer de primera mano y sin necesidad de acudir a internet, en qué colegio electoral, mesa y sección deben depositar su voto, en este caso en las elecciones generales del 23J. Sin embargo, no es necesario en ningún caso llevar la tarjeta junto con la documentación a entregar a la hora de votar.