La documentación que necesitas para ir a votar en las elecciones del 23J

La jornada decisiva de las elecciones generales en España está a la vuelta de la esquina y el nuevo líder político que será presidente del Gobierno será elegido, al menos como ganador de las elecciones, en las próximas horas. Pese a que estamos en periodo vacacional para muchos de los ciudadanos en nuestro país, se espera una importante participación presencial y muchos ciudadanos se preguntan cuál es la documentación que tienen que presentar para poder votar en los comicios. Te lo contamos a continuación.

Cada voto puede marcar la diferencia y eso es, al fin y al cabo, lo que llama al ciudadano a acudir a los colegios electorales para ser partícipes activos en los comicios. Sin embargo, este 28 de mayo de 2023 en España, además de las lluvias que pueden afectar a la afluencia de ciudadanos en los colegios, lo que puede marcar la diferencia es no acudir con la documentación estipulada para votar en las elecciones. Tanto si eres extranjero y quieres emitir tu voto como si vas a acudir al colegio electoral de forma personal durante la jornada del domingo, se deben cumplir una serie de procedimientos para que tu voto se contabilice.

Horario de los colegios electorales

La hora a la que puedo ir a votar en las elecciones generales del 23 de julio en España, más allá del calor o de la documentación que haya que presentar, depende del horario de apertura y cierre de los colegios electorales, que es el mismo en todo el territorio español para una jornada tan distinguida como es el 23J. El horario es unificado, teniendo en en cuenta el cambio de hora en las Islas Canarias, donde es una hora menos que en el resto de territorios peninsulares, debido al diferente huso horario.

Los colegios electorales tienen horario de apertura a las 9:00 horas de la mañana y se mantendrán abiertos y disponibles para votar hasta las 20:00 horas, momento en el que se cierran los colegios y comienza el recuento que acabará con el partido político y líder que gane las elecciones del 23 de julio.

Documentación para votar presencialmente el 23J

Una vez se llega al colegio electoral que me corresponde según mi empadronamiento, el siguiente paso es buscar el aula correspondiente a la mesa electoral que se me ha designado, algo que aparece en la tarjeta censal. Ahí, habrá que identificarse presentando el Documento Nacional de Identidad (DNI), el pasaporte o el carnet de conducir, siempre en la sección y mesa correspondientes, de manera que se pueda acreditar que el votante está registrado en el censo electoral y que, por ende, puede votar en las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en España. No es necesario que estos documentos estén en vigor, aunque sí resulta recomendable.

El tiempo y el calor el 23 de julio

Si la jornada de elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo en España estuvo marcada por la posibilidad de lluvia en varios territorios de la Península Ibérica, en este 23 de julio, fecha estipulada por Pedro Sánchez para las elecciones generales, el problema estará en el calor extremo en algunos de los territorios nacionales.Ciudades como Córdoba, Sevilla, Albacete o Ciudad Real, tendrán máximas que se acercan a los 40º en las horas centrales del día, por lo que se recomienda acudir a votar a primera o última hora. Otras localidades, como Madrid, Alicante o Valencia también tienen riesgo de calor, mientras que en Asturias, Cantabria o Galicia no existirá ese problema, ni tampoco hay amenaza de lluvia el 23J.